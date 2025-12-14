Η ΟΛΜΕ διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζοντάς τα ψευδή και ανυπόστατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δεν υπάρχει καμία απόφαση που να προβλέπει μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση, όπως αναφέρεται σε ορισμένα μέσα.

Η ΟΛΜΕ ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου. Η συμμετοχή εντάσσεται στους αγώνες για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Όπως επισημαίνεται, κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής και παραπλανητικός, επιχειρώντας να υπονομεύσει τη μαζικότητα της απεργίας.

Η Ομοσπονδία καλεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να δώσουν δυναμικό «παρών» στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.