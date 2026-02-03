Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα στην Αττική από τις 12:00 έως τις 15:00, σύμφωνα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 12:30 μ.μ. με αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα στην Αττική, σύμφωνα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 12:30 μ.μ., με αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Στη συγκέντρωση θα δώσουν το «παρών» και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ, ενισχύοντας το αίτημα των εργαζομένων για αποκατάσταση των απωλειών στους μισθούς τους.

«Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του ‘κλεμμένου’ μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ».

Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλες τις Ομοσπονδίες-μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεων για τη βελτίωση των αποδοχών στο Δημόσιο.