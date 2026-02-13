Η υπόθεση του Τζέφρι Έπστινεξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα, παραμένοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Ο χρηματιστής, που κατηγορούνταν για υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του. Παρά το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας, οι συνθήκες του θανάτου του συνεχίζουν να αμφισβητούνται.

Ο αμερικανός ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος είχε παραστεί στη νεκροψία ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας Έπστιν, ζητά νέα διερεύνηση της υπόθεσης. Αμφισβητεί το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, που αποδίδει τον θάνατο σε αυτοκτονία δια απαγχονισμού.

Όπως δήλωσε στην Telegraph, «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό». Ο δρ Μπάντεν υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για ασφαλές συμπέρασμα και δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα για τον τρόπο και την αιτία θανάτου.

Αν και δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία της 11ης Αυγούστου 2019, ο Μπάντεν παρακολούθησε τη διαδικασία ως παρατηρητής. Όπως σημειώνει, τότε υπήρχε συμφωνία πως χρειάζονταν περισσότερα δεδομένα για οριστική διαπίστωση της αιτίας. Στην αποχαρακτηρισμένη έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της πρώτης δημοσιοποίησης των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν», ο τρόπος θανάτου αναφέρεται ως «εκκρεμής», με τα πεδία «αυτοκτονία» και «ανθρωποκτονία» κενά.

Πέντε ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση, η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Μπάρμπαρα Σάμσον, ανακοίνωσε ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό και χαρακτήρισε τον τρόπο ως «αυτοκτονία». Ο Μπάντεν αμφισβητεί ότι η δρ Σάμσον παρευρέθηκε στη νεκροψία, ενώ εκείνη επιμένει δημοσίως ότι το πόρισμά της είναι ακλόνητο.

Τα αμφιλεγόμενα ευρήματα και τα νέα στοιχεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στον αυχένα του Έπστιν. Το επίσημο πόρισμα κάνει λόγο για τρία κατάγματα – ένα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδή χόνδρο. Ο Μπάντεν επισημαίνει ότι, σε πενήντα χρόνια εμπειρίας του, δεν έχει συναντήσει περίπτωση αυτοκτονίας δια απαγχονισμού με τρία κατάγματα στον αυχένα. «Ακόμη και ένα κάταγμα απαιτεί διερεύνηση για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία. Δύο σίγουρα απαιτούν πλήρη έρευνα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από κυβερνητικά έγγραφα και υλικό από κάμερες ασφαλείας ενισχύουν τις αμφιβολίες. Καταγράφηκε ένα «χαμένο λεπτό» τη νύχτα του θανάτου και μια πορτοκαλί «φιγούρα» στο κλιμακοστάσιο κοντά στο κελί του, γεγονότα που τροφοδότησαν υποψίες για πιθανή παρουσία τρίτου προσώπου. Επιπλέον, οι δεσμοφύλακες δεν έλεγξαν τον Επστάιν για ώρες, ενώ δύο κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραψαν εικόνα.

Ο Μπάντεν εκφράζει επίσης επιφυλάξεις για το σχοινί από πορτοκαλί σεντόνι που βρέθηκε στο κελί, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζει με τα σημάδια στον λαιμό. Επίσης, χαρακτηρίζει ασυνήθιστη τη μετακίνηση της σορού και τη μεταφορά της στο ιατρείο της φυλακής, ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων και του ακριβούς χρόνου θανάτου.