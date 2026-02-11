Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν κάλεσε σήμερα «τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα» σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον φάκελο Έπστιν να «μιλήσουν και να στραφούν στη δικαιοσύνη». Η δήλωση ήρθε μετά την αποκάλυψη του ονόματος Γάλλου διπλωμάτη που φέρεται να είχε επαφές με τον χρηματιστή.

«Βέβαια, πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη φοβερή υπόθεση που διευρύνεται συνεχώς», ανέφερε η Μπρεζόν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης «να κάνει τη δουλειά της».

Η δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, εκατομμυρίων νέων εγγράφων που αφορούν τον επιχειρηματία και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Πολλές γνωστές προσωπικότητες εμφανίζονται στα έγγραφα αυτά, γεγονός που πυροδότησε νέο κύμα αποκαλύψεων.

Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται επανειλημμένα είναι εκείνο του Γάλλου διπλωμάτη Φαμπρίς Εντάν. Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Εντάν αντάλλαξε δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Έπστιν επί σειρά ετών, πριν από τον θάνατο του τελευταίου στη φυλακή το 2019.

Όπως αποκάλυψαν το Mediapart και το Radio France, ο Φαμπρίς Εντάν φέρεται να βοήθησε τον Έπστιν να επωφεληθεί από «διπλωματικές πληροφορίες, υπηρεσίες ή δίκτυά του στο εξωτερικό». Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στο Παρίσι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε τον «αποτροπιασμό» του για την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η γαλλική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Φαμπρίς Εντάν είναι «κύριος γραμματέας εξωτερικών υποθέσεων σε άδεια για προσωπικούς λόγους και κάτοχος θέσεων στον ιδιωτικό τομέα». Ωστόσο, η αναφορά του ονόματός του στην αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη οποιαδήποτε επιλήψιμη πράξη.