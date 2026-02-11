Το Ίδρυμα Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε οικονομική ή επαγγελματική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που περιλαμβάνουν επικοινωνίες μεταξύ του Έπστιν και στελεχών του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «βάσει των ισχυρισμών του Έπστιν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος επικοινώνησε με τον Έπστιν προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτήν την πιθανή χρηματοδότηση».

Το Ίδρυμα προσθέτει ότι «τελικά, το Ίδρυμα δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Έπστιν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο», υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε καμία μορφή συνεργασίας ή οικονομικής συναλλαγής.

Ο Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος το 2019 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, εκμεταλλευόταν για δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του, προκειμένου να καλλιεργεί σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.