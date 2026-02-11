Το νορβηγικό κοινοβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής με στόχο να αποκαλυφθούν οι παλαιότεροι δεσμοί του Αμερικανού καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν με προσωπικότητες της Νορβηγίας, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ έως έναν πρώην πρωθυπουργό που στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της επιτροπής Νόμπελ, η πρόσφατη δημοσιοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες εγγράφων της υπόθεσης Έπστιν αποκάλυψε στενότερες σχέσεις από όσες ήταν έως τώρα γνωστές ανάμεσα στον χρηματιστή και Νορβηγούς αξιωματούχους.

«Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη νορβηγική διπλωματία, στον πολιτικό κόσμο και στη νορβηγική δημοκρατία», δήλωσε ο Περ-Βίλι Άμουντσεν, επικεφαλής κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση του σεβασμού στο Σύνταγμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σοβαρότητα των αποκαλύψεων των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ρίχνει φως σε ορισμένα γεγονότα του παρελθόντος από διαφορετική οπτική, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Αν και εγκρίθηκε η αρχή της δημιουργίας ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής, η εντολή, η σύνθεση και το χρονοδιάγραμμά της δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Το Πράσινο Κόμμα (MDG), που στηρίζει στο κοινοβούλιο την Εργατική κυβέρνηση, πρότεινε να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής η πρώην ανακρίτρια Γαλλονορβηγίδα Έβα Ζολί.

Οι επαφές της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και οι έρευνες για πολιτικά πρόσωπα

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε πρόσφατα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και ανέλυσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντάλλαξε εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Έπστιν, συχνά με οικείο τόνο, την περίοδο 2011-2014. Ο χρηματιστής είχε ήδη καταδικαστεί από το 2008 για την προσέλκυση ανήλικης για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε επίσης έρευνα για «διακεκριμένη διαφθορά» εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, της διπλωμάτη Μόνα Γιούλ και του συζύγου της Τέργιε Ροντ-Λάρσεν, για ενδεχόμενη συνενοχή.

Αιτία είναι οι σχέσεις τους με τον Έπστιν, σε περίοδο κατά την οποία ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ –η οποία απονέμει το βραβείο Ειρήνης– και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η Γιούλ υπηρετούσε στο υπουργείο Εξωτερικών πριν αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έρευνες και εκτός Νορβηγίας

Στην Ελβετία, οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα για τον πρόεδρό τους, τον Νορβηγό Μπόργκε Μπρέντε, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Έπστιν το 2018 και το 2019.

Πολλές από τις εμπλεκόμενες προσωπικότητες, μεταξύ αυτών και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, έχουν ζητήσει συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι έκαναν «λάθος στην κρίση» τους για τη σχέση τους με τον Έπστιν.

Οι συνομιλίες τους δείχνουν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκομένους επωφελήθηκαν από την οικονομική ή υλική γενναιοδωρία του Αμερικανού χρηματιστή.

Όπως αναφέρουν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζέφρι Έπστιν φέρεται να μετέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Μόνα Γιούλ και του Τέργιε Ροντ-Λάρσεν.