Σοκ έχει προκαλέσει στη βρετανική πρωτεύουσα η είδηση ότι ένα αγόρι 13 ετών κατηγορείται για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο στη βορειοδυτική πλευρά του Λονδίνου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο Kingsbury High School, στην περιοχή Brent, γύρω στις 12:40 το μεσημέρι της Τρίτης, μετά από αναφορές ότι δύο μαθητές δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι. Τα παιδιά, ηλικίας 12 και 13 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και παραμένουν νοσηλευόμενα σε σταθερή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο 13χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και φέρεται να «χρησιμοποίησε τη σχολική του στολή ως μεταμφίεση». Ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο Νεανικής Δικαιοσύνης του Westminster την Πέμπτη το πρωί.

Το αγόρι, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται για νομικούς λόγους, κατηγορείται επίσης για παράνομη και κακόβουλη χρήση επιβλαβούς ουσίας, καθώς φέρεται να ψέκασε με εντομοκτόνο το πρόσωπο ενός τρίτου παιδιού. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή μαχαιριού εντός των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοκαριστικό» και διευκρίνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να πραγματοποιούν περαιτέρω ελέγχους και συλλογή στοιχείων στην περιοχή.

Αν και η υπόθεση εξετάζεται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι αρχές ξεκαθάρισαν πως δεν έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ενέργεια. Η εμπλοκή της υπηρεσίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω των συνθηκών του συμβάντος και της σοβαρότητάς του.

Δηλώσεις της Αστυνομίας και του Δημάρχου Λονδίνου

Η Commander Helen Flanagan, από την Counter Terrorism Policing London, δήλωσε: «Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες εναντίον ενός νεαρού αγοριού. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και τη σχολική κοινότητα μετά από αυτό το σοκαριστικό περιστατικό.»

Όπως πρόσθεσε, παρότι έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή του Brent, ενώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το σχολείο και την τοπική κοινότητα για τη στήριξή τους τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε.

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Sir Sadiq Khan, κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία, υπογραμμίζοντας: «Δεν υπάρχει τιμή στη σιωπή. Αυτή η φρικτή βία δεν έχει καμία θέση στην πόλη μας.»