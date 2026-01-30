Κτίριο κοντά στον σταθμό Euston του Λονδίνου τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να στέλνει δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε ειδική κλίμακα ύψους 32 μέτρων, ενώ έκλεισε και μία κοντινή πεζογέφυρα για λόγους ασφαλείας.

Φωτιά κοντά στον σταθμό Euston προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής αναστάτωση στο κέντρο του Λονδίνου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα), με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να κινητοποιεί δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της.

BREAKING: A large fire near a railway line in north London is causing travel disruption for passengers across the UK. Follow live on our blog 🔗 https://t.co/r9KNzQZeeG 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/L7DWMstzGh — Sky News (@SkyNews) January 30, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ χρησιμοποιήθηκε ειδική κλίμακα ύψους 32 μέτρων για την κατάσβεση από ψηλά. Για λόγους ασφαλείας, έκλεισε προσωρινά και μία κοντινή πεζογέφυρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας προσωρινή διακοπή στην κυκλοφορία των τρένων. Ο φορέας National Rail ανακοίνωσε ότι οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στα δρομολόγια θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα).