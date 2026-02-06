Οι ελληνικές, οι γαλλικές αλλά και οι ΝΑΤΟϊκές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι, αναζητώντας πιθανές συσχετίσεις των δύο υποθέσεων.

«Μία πληροφορία σχεδόν απίστευτη. Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι, συνελήφθησαν το Σάββατο στην περιοχή Ζιρόντ. Θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα διαβίβασης στο Πεκίνο απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών», μεταδίδει το France 24.

«Τα δύο άτομα νοίκιασαν ένα σπίτι μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τοποθέτησαν έναν δορυφορικό δίσκο διαμέτρου δύο μέτρων. Κάθε φορά που τον ενεργοποιούσαν στη γύρω περιοχή έπεφτε το Ίντερνετ. Οι δύο Κινέζοι υπήκοοι παρουσιάστηκαν στην αίτησή τους για βίζα ως μηχανικοί που εργάζονται στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών», μεταδίδει το TF1.

Οι Κινέζοι έστησαν εξελιγμένο κέντρο κατασκοπείας σε… Airbnb

Ο εξοπλισμός που εντόπισαν οι ερευνητές στο ήσυχο χωριό Ζιρόντ της Γαλλίας, σήμανε το καμπανάκι του συναγερμού.

«Μέσα στο σπίτι, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είχε συνδεθεί με δορυφορικές κεραίες. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για να αποσπάσουν πληροφορίες από το Starlink. Σύμφωνα με τις αρχές ο εξοπλισμός ενδέχεται να τους έδωσε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες», μεταδίδει το France 24.

Η Εισαγγελία του Παρισιού απήγγειλε κατηγορίες στους τέσσερις συνολικά συλληφθέντες για υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων για το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι είχαν εισέλθει στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink, καθώς και άλλων στρατιωτικών πληροφοριών, τις οποίες επρόκειτο να διαβιβάσουν στο Πεκίνο.

Η «φωλιά» των κατασκόπων στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, στο Λονδίνο, η Κίνα κατασκευάζει μία τεράστια «φωλιά των κατασκόπων» όπως πολλοί χαρακτηρίζουν τη νέα κινεζική πρεσβεία, στην «καρδιά» τη βρετανικής πρωτεύουσας σε σημείο «κλειδί» κοντά στα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά κέντρα αποφάσεων.

«Μυστήριο, ίντριγκα και φήμες κατασκοπείας. Ο ψηλός φράκτης κρύβει αυτό που βρίσκεται από πίσω. Αρχίζει να μοιάζει σαν ένα κατασκοπευτικό θρίλερ του Netflix, ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το κτίριο του Royal Mint βρίσκεται πλάι στον Πύργο του Λονδίνου. Σε αυτή την τοποθεσία η Κίνα πρόκειται να κατασκευάσει την ‘’υπερ-Πρεσβεία’’ της, που εφόσον εγκριθεί θα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη», μεταδίδει το Channel 4.

Η υπερ-πρεσβεία των 20.000 τετραγωνικών μέτρων με 200 υπόγεια μυστικά δωμάτια

Σε ένα κτίριο που θα φτάσει τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα, ανάμεσα στο Σίτι του Λονδίνου και το Κάναρι Γουόρφ, τα δύο σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Βρετανίας και από τα ισχυρότερα στον κόσμο, οι Κινέζοι κατασκευάζουν υπόγειους χώρους 200 δωματίων, όπως λένε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Το πρώην Βασιλικό Νομισματοκοπείο βρίσκεται πάνω σε κόμβο οπτικών ινών που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ευαίσθητων δεδομένων. Η Κίνα το αγόρασε το 2018 έναντι του αμύθητου ποσού των 320 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο «μικροσκόπιο» των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και του ΝΑΤΟ η κατασκευή της νέας κινεζικής πρεσβείας

Οι βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες αντι-κατασκοπείας του ΝΑΤΟ έχουν βάλει τις εργασίες κατασκευής στο μικροσκόπιο.

Στο στόχαστρο των Κινέζων, υποστηρίζουν αναλυτές, δεν είναι μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά άκρως απόρρητες πληροφορίες που διαχειρίζεται η Μεγάλη Βρετανία, ως ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ.

«Πιστεύω πως η Κίνα, στο τομέα της αντικατασκοπείας, αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη, την πιο δύσκολη και την πιο σημαντική απειλή, που μπορεί να αντιμετωπίσει μία χώρα», λέει πρώην διευθυντής του FBI.

Δύο σκοτεινές υποθέσεις κατασκοπείας, 5 συλλήψεις σε Ελλάδα και Γαλλία. Βρισκόμαστε ίσως στην αρχή του νήματος, που θα ξηλώσει τον ιστό κατασκοπείας τον οποίο απλώνει το Πεκίνο και το ισχυρό στρατιωτικό κατεστημένο του σε όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.