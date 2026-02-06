Ερωτήματα και προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο η υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, στην οποία εμπλέκεται Έλληνας σμήναρχος που έχει ομολογήσει την ενοχή του, ενδέχεται να επηρεάσει το πεδίο των κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας, διατυπώνονται τις τελευταίες ημέρες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις αποκαλύψεις που προκύπτουν από τις έρευνες των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα στο ζήτημα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η παρουσία κινεζικών επιχειρηματικών συμφερόντων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και τις υποδομές.

Αν και το συνολικό αποτύπωμα των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται εκτεταμένο σε αριθμό, εντούτοις αφορά τομείς με αυξημένη στρατηγική σημασία, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των σημαντικότερων κινεζικών επενδύσεων και επιχειρηματικών παρουσιών στη χώρα περιλαμβάνονται:

Η COSCO Shipping, μέσω της συμμετοχής της στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και της διαχείρισης του λιμένα Πειραιά, ενός από τα βασικότερα λιμάνια της Μεσογείου.

Η State Grid Europe Limited, με συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Huawei, η οποία έχει δημιουργήσει European Logistics Hub στον Πειραιά, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ZTE Hellas, με δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και εξοπλισμού.

Η Bank of China, με παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Η ICBC (Europe) S.A., που επίσης δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η υπόθεση κατασκοπείας δεν περιορίζεται μόνο στη δικαστική της διάσταση, αλλά εγείρει και ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, των διεθνών σχέσεων και της οικονομικής διπλωματίας της χώρας.