Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για δυο υποθέσεις κατασκοπείας σε Ελλάδα και Γαλλία που αφορούν στρατιωτικά μυστικά.

Καθώς οι ελληνικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης του σμήναρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, η εικόνα που διαμορφώνεται ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης περίπτωσης καθώς την ίδια ημέρα στη Γαλλία, οι αρχές προχωρούσαν σε συλλήψεις για υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων με προορισμό το Πεκίνο.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές επιχειρήσεις που έχουν ένα κοινό νήμα: Οι στρατιωτικές επικοινωνίες, οι δορυφορικές ροές και οι διαβαθμισμένες πληροφορίες, που μετατρέπονται σε πεδίο αθέατου ανταγωνισμού, σε μια Ευρώπη που διαπιστώνει πως η κατασκοπεία δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία.

Στην ελληνική υπόθεση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές είχαν θέσει τον ανώτερο αξιωματικό υπό παρακολούθηση μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι παρείχε διαβαθμισμένες και «άκρως απόρρητες» πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην Κίνα.

Ο αξιωματικός συνελήφθη μέσα στο στρατόπεδο όπου υπηρετούσε, καθώς φέρεται να είχε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν νέες τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά πληροφορίες, έστελνε ηλεκτρονικά διαβαθμισμένα δεδομένα από τη μονάδα του, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχειρούσε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, «οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων» εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου.

Το ΓΕΕΘΑ κάνει λόγο για «σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα», δηλαδή για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του. Παράλληλα, εξετάζεται το υπηρεσιακό του περιβάλλον, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως προσπάθησε να «στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος του υλικού σχετίζεται με νατοϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη διαβάθμιση της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από πλευράς ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία και στη Γαλλία

Παράλληλα, στη Γαλλία, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) παρουσιάζει μια παρόμοια υπόθεση: την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων για λογαριασμό του Πεκίνου. Οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι, για υποψία υποκλοπής ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων.

Οι τέσσερις είχαν συλληφθεί το Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι ύποπτοι φέρονται να είχαν νοικιάσει Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων στρατιωτική πληροφόρηση.

Το AFP αναφέρει ότι η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν κάτοικοι στις 30 Ιανουαρίου είδαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου δύο μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή ίντερνετ.

Έρευνα την επόμενη ημέρα εντόπισε «σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα» που επέτρεπε την καταγραφή δορυφορικών δεδομένων, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η εγκατάσταση μπορούσε να υποκλέπτει «ανταλλαγές μεταξύ στρατιωτικών οντοτήτων».

Το AFP προσθέτει ότι οι δύο Κινέζοι υπήκοοι είχαν ταξιδέψει στη Γαλλία με σκοπό να συλλέξουν δεδομένα από το σύστημα δορυφορικού ίντερνετ Starlink και άλλες «οντότητες ζωτικής σημασίας» και να τα μεταδώσουν στην Κίνα.

Η έρευνα στη Γαλλία εστιάζει στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που θα μπορούσε να βλάψει βασικά εθνικά συμφέροντα, αδίκημα που τιμωρείται με έως 15 χρόνια κάθειρξη.

Πληροφορίες από Euronews