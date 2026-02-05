Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας φέρεται να πραγματοποιούσε αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, λίγο πριν αποστείλει νέο πακέτο απόρρητων πληροφοριών στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Έλληνας σμήναρχος υπηρετούσε στο Καβούρι και δρούσε ως πράκτορας της Κίνας. Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σκιαγραφούν ένα εκτεταμένο δίκτυο διαρροής στρατιωτικών δεδομένων, το οποίο ο ίδιος φέρεται να είχε οργανώσει.

Ο 50χρονος αξιωματικός, όπως προκύπτει από την ανάκριση, είχε ήδη διοχετεύσει κρίσιμες πληροφορίες στρατηγικής σημασίας σχετικές με το ΝΑΤΟ και ετοιμαζόταν να αποστείλει κι άλλες. Παράλληλα, φέρεται να είχε στρατολογήσει και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο συλληφθείς είχε διατελέσει διοικητής μονάδας στο Καβούρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη υπηρεσία που συνεργαζόταν με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητα δεδομένα, όπως οι συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων και νατοϊκών υποβρυχίων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για να αποστέλλει τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Πώς εντοπίστηκε ο αξιωματικός

Η ΕΥΠ είχε εντοπίσει εδώ και μήνες ύποπτη ηλεκτρονική δραστηριότητα, που οδήγησε στα ίχνη του αξιωματικού. Μετά από ενδελεχή έρευνα, η υπηρεσία διαβίβασε τα στοιχεία στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, οι οποίες οργάνωσαν την επιχείρηση σύλληψης εντός στρατιωτικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης παρόντες ήταν εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ. Σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ ανέφερε πως «η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, που αφορούν συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Οι αρχές ερευνούν το υπηρεσιακό περιβάλλον του συλληφθέντος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει δίκτυο πληροφόρησης υπέρ ξένων παραγόντων.

Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στη Γαλλία

Παρόμοια υπόθεση ερευνάται και στη Γαλλία, όπου τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δύο από τους υπόπτους κρατούνται, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Οι συλλήψεις έγιναν στη Ζιρόντ, με τις κατηγορίες να αφορούν «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με σκοπό να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους, αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως 15 ετών.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι οι δύο Κινέζοι είχαν φτάσει στη Γαλλία για να υποκλέψουν δορυφορικά δεδομένα του δικτύου Starlink και άλλες στρατιωτικής σημασίας πληροφορίες. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν γείτονες παρατήρησαν μια δορυφορική κεραία δύο μέτρων στο Airbnb όπου διέμεναν, γεγονός που συνέπεσε με διακοπές στο διαδίκτυο της περιοχής.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες για υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων, ενώ κατασχέθηκε όλος ο εξοπλισμός. Οι συλληφθέντες είχαν δηλώσει ότι εργάζονταν ως μηχανικοί σε εταιρεία ασύρματων τηλεπικοινωνιών, η οποία συνεργάζεται με πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε στρατιωτικά προγράμματα.

Τα δύο ακόμη άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα θεωρείται ότι παρείχαν στους Κινέζους τον εξοπλισμό, ο οποίος είχε εισαχθεί παράνομα στη χώρα.