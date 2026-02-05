Σύλληψη αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε από τις αρχές, καθώς ο 50χρονος σμήναρχος, που εκτελούσε χρέη διοικητή στο Καβούρι, ομολόγησε ότι προέβη σε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ενημέρωση μυστικής υπηρεσίας συμμάχου χώρας προς τις ελληνικές αρχές. Μετά τη σχετική ειδοποίηση, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) παρακολούθησε τον αξιωματικό για αρκετούς μήνες.

Η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε σήμερα, όταν διαπιστώθηκε ότι αυξανόταν επικίνδυνα ο όγκος και η ευαισθησία των πληροφοριών που διοχέτευε. Οι αρχές εξετάζουν αν ο σμήναρχος είχε εμπλοκή και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Ο αξιωματικός, λόγω της επιτελικής του θέσης, είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα του ΝΑΤΟ. Η παράνομη δραστηριότητά του εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβαση στα αρχεία.

Μέσω αυτής της μεθόδου φέρεται να διαβίβαζε απόρρητες πληροφορίες προς το Πεκίνο, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης του.

Η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς οι πράξεις του σμηνάρχου εμπίπτουν στις αυστηρότερες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Εμπλέκονται και άλλοι;

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ εξετάζεται και η πιθανή συμμετοχή αποστράτων.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, χωρίς καμία πρόθεση επιείκειας ή συγκάλυψης.

Μιλώντας στο in, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η διαρροή πληροφοριών που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε και οδήγησε στη σύλληψη του σμηνάρχου, εξέθετε τη χώρα και έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της εντός της Συμμαχίας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».