Εξαιρετικά σοβαρή θεωρείται η υπόθεση του κατασκοπευτικού θρίλερ που αφορά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας σε θέση ευθύνης. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) είχε εντοπίσει εδώ και μήνες ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων. Ο αξιωματικός φέρεται να μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα, ο οποίος έστελνε απόρρητα δεδομένα στην Κίνα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής. Παράλληλα, φέρεται να είχε στρατολογήσει και άλλα στελέχη σε δίκτυο συλλογής πληροφοριών.

Ο κατηγορούμενος είναι 50χρονος Σμήναρχος που υπηρετούσε σε νευραλγική θέση με πρόσβαση σε ευαίσθητο και διαβαθμισμένο υλικό.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Λόγω της επιτελικής του θέσης, ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα του ΝΑΤΟ. Η παράνομη δραστηριότητά του εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, φέρεται να διαβίβαζε εξαιρετικά απόρρητες πληροφορίες προς το Πεκίνο.

Ήταν στο «ραντάρ» της ΕΥΠ

Ο αξιωματικός υπηρετούσε σε κρίσιμη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα δεδομένα. Μετά από πολύμηνη έρευνα, η ΕΥΠ διαβίβασε τα στοιχεία στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ. «Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας. Σύμφωνα με πηγές, έστελνε ηλεκτρονικά διαβαθμισμένα δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από τη μονάδα του.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει πληροφορίες σχετικές με τεχνολογικά προγράμματα της Ελλάδας. Ο αξιωματικός ανακρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Σχέση με ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Οι στρατιωτικές αρχές ερευνούν το υπηρεσιακό περιβάλλον του αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχείρησε να δημιουργήσει δίκτυο συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων. Μέρος του υλικού που εντοπίστηκε σχετίζεται με ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο διαβάθμισης της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς της Συμμαχίας, κυρίως των αμερικανικών αρχών. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες δίνουν έμφαση στην προστασία της υψηλής τεχνολογίας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμα προγράμματα αναβάθμισης της άμυνας της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους διεθνείς εταίρους, ώστε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συζήτηση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε κάνει ειδική αναφορά στο άρθρο 289, το οποίο προβλέπει την άρση της ελληνικής ιθαγένειας σε περιπτώσεις κατασκοπείας.