Αξιωματικός είναι ο στρατιωτικός που συνελήφθη για τη διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2), ο εν λόγω στρατιωτικός συνελήφθη παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συλλογή και διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα, με ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 35-45 ετών, ο οποίος κατείχε νευραλγική θέση και είχε πρόσβαση σε ευαίσθητο και διαβαθμισμένο υλικό.

Κατά τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία που φέρονται να έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος του χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σοβαρά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να διοχέτευε τις επίμαχες πληροφορίες έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να προσεγγίσει και να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθέντας φέρεται να έδινε πληροφορίες που σχετίζονταν και με το ΝΑΤΟ, γεγονός που δίνει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αφορά και τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Για αυτό και οι εκτιμήσεις είναι πως ο στρατιωτικός ενδεχομένως να σχετίζεται με μια «υπερδύναμη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συνεργάστηκαν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».