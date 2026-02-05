Στη σύλληψη στρατιωτικού στελέχους προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές το πρωί της Πέμπτης, μετά από σαφείς ενδείξεις ότι ο ύποπτος προέβαινε σε συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας προς τρίτους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού λειτουργού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, έγινε «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά σοβαρή»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».