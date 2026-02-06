Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας συγκλονίζει την Ελλάδα, καθώς Έλληνας σμήναρχος φέρεται να συμμετείχε σε ευρύτερο δίκτυο που δρούσε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο αξιωματικός συνελήφθη από τις στρατιωτικές αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ομολογήσει τη δράση του.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, τέσσερα άτομα –μεταξύ αυτών δύο Κινέζοι υπήκοοι– για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι συλλήψεις αυτές φαίνεται να συνδέονται με το ίδιο δίκτυο στο οποίο εμπλέκεται και ο Έλληνας σμήναρχος.

Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι είχαν εισέλθει στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink, καθώς και πληροφοριών από «οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές», τις οποίες επρόκειτο να διαβιβάσουν στο Πεκίνο.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν τη σύνδεση του 54χρονου αξιωματικού με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία. Ο σμήναρχος οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, όπου ανακρίνεται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ για τις διασυνδέσεις του και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε στρατολογήσει τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, ενώ εξετάζονται και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Ο ανώτατος αξιωματικός υπηρετούσε ως διοικητής μονάδας στο Καβούρι και από τον Ιούλιο του 2025 είχε αποσπαστεί σε θέση με πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα. Εκτιμάται ότι υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες μέσω ειδικής συσκευής που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι πράκτορες, φωτογραφίζοντας έγγραφα και αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικά στους εντολείς του.

Η δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε όταν «άφησε ίχνη» μέσω του QR κωδικού που χρησιμοποιούσε, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό της μεταφοράς κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων προς την Κίνα.

Νατοϊκά σχέδια στο στόχαστρο

Η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω πιθανής διαρροής νατοϊκών σχεδίων και τεχνολογικών δεδομένων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούσαν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Πώς εντοπίστηκε

Ο εντοπισμός του σμήναρχου έγινε ύστερα από ενημέρωση που έλαβε η ΕΥΠ από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας. Ακολούθησε παρακολούθηση με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, και η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν κρίθηκε ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και πιο «ευαίσθητα» ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι πράξεις του θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, ενώ –όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές– θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να ξεκίνησε μετά την επιστροφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».