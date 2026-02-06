Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τι κρύβει το θρίλερ στις Ένοπλες Δυνάμεις – Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

•Πώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ο σµήναρχος

•Ποιοι και πώς τον στρατολόγησαν

•Πώς µετέδιδε απόρρητες πληροφορίες, έχοντας πρόσβαση και σε στοιχεία του ΝΑΤΟ

•Πώς επιχείρησε να στρατολογήσει συναδέλφους του

•Οµολόγησε την εµπλοκή του

Ολομέλεια Αρείου Πάγου για τον «Νόμο Κατσέλη»

Απόφαση – Ανάσα με παρενέργειες

•Οι τρεις µαύρες τρύπες που δηµιουργούνται

•Αναµένεται το σκεπτικό

Αποκαλύψεις

Ήταν ο Επστιν πράκτορας των Ρώσων;

• Θεωρίες συνωµοσίαςκαι όχι µόνο σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον

• Γιατί τρίζει η καρέκλα του Στάρµερ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί

Όσα κρύβει το χιόνι

Γιάννης Παναγόπουλος

Αποκαθήλωση με πολύ βαριές κατηγορίες

• Γιατί εγκαλείται από την Αρχή γιατο Ξέπλυµα ο «αιώνιος πρόεδρος» της ΓΣΕΕ

• Για συκοφαντίες µιλάει ο κατηγορούµενος

Πολιτικό Παρασκήνιο

Τετάρτη το ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν

Η περίεργη ερώτηση και η πιο περίεργη απάντηση της Μόσχας

Ενρίκοτα Λέτα μιλάει στα «ΝΕΑ»

Να πάμε πιο γρήγορα στην Ενιαία Αγορά

• Ο ιταλός πρώην πρωθυπουργός στη Μαρία Βασιλείου

Ακίνητα

Ούτε ενοικίαση, ούτε µεταβίβαση χωρίς αναβάθµιση

Κυκλώματα

Από την Αλικαρνασσό στη Χίο µε εισιτήριο 4.500 – 5.000 ευρώ

Επίσης σήμερα στα «ΝΕΑ»

Ακης Καρατράντος

Ιαν Μπορούμα

Μιχαήλ Πασχάλης

Χόλγκερ Σμίντινγκ

ΟΜΑΔΑ

Εθνική Πόλο

Χάλκινες γοργόνες στο Ευρωπαϊκό

«Βύθισαν» την Ιταλία