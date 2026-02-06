Μια σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή ανώτερο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποκαλύφθηκε την Πέμπτη. Ο λόγος για έναν 50χρονος σμήναρχο που υπηρετούσε στο Καβούρι και είχε πρόσβαση σε νατοϊκές πληροφορίες. O ίδιος φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o άνδρας είχε πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητες πληροφορίες και είχε τεθεί εδώ και μήνες στο ραντάρ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας του Στρατού. Τον παρακολουθούσαν μετά την ενημέρωση που είχαν από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες.

Παρουσία εισαγγελέα, στρατιωτικών αρχών και της ΕΥΠ, συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του. Μάλιστα, προσπάθησε κατά την τελευταία περίοδο να προσπαθεί να προσηλυτίσει και άλλους μέσα σε αυτή την ομάδα των κατασκόπων οι οποίοι θα δουλεύουν για λογαριασμό αυτής της ξένης δύναμης.

Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι η υπόθεση κατασκοπείας περνά στην κύρια ανάκριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Πληροφορίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έλεγαν χθες το βράδυ ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από τη συγκεκριμένη χώρα που κατέληγαν τα στοιχεία, τα οποία έφευγαν από τα χέρια του. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια. «Σκοτεινό» δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από την δράση του Σμήναρχου Την ίδια ώρα η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, τέσσερα άτομα –μεταξύ αυτών δύο Κινέζοι υπήκοοι– για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι συλλήψεις αυτές φαίνεται να συνδέονται με το ίδιο δίκτυο στο οποίο εμπλέκεται και ο Έλληνας σμήναρχος. Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι είχαν εισέλθει στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink, καθώς και πληροφοριών από «οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές», τις οποίες επρόκειτο να διαβιβάσουν στο Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές ερευνούν τη σύνδεση του 54χρονου αξιωματικού με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία. Ο σμήναρχος οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, όπου ανακρίνεται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ για τις διασυνδέσεις του και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε στρατολογήσει τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, ενώ εξετάζονται και άλλα παρόμοια περιστατικά. Ο ανώτατος αξιωματικός υπηρετούσε ως διοικητής μονάδας στο Καβούρι και από τον Ιούλιο του 2025 είχε αποσπαστεί σε θέση με πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα. Εκτιμάται ότι υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες μέσω ειδικής συσκευής που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι πράκτορες, φωτογραφίζοντας έγγραφα και αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικά στους εντολείς του. Η δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε όταν «άφησε ίχνη» μέσω του QR κωδικού που χρησιμοποιούσε, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό της μεταφοράς κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων προς την Κίνα. Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».