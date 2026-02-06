Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε από το Αεροδικείο ο σμήναρχος που συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Η απολογία του αναμένεται στις 10 το πρωί της Τρίτης και ήταν συνεργάσιμος όπως δήλωσε ο συνήγορός του.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Όπως αναφέρει το Orange Press, λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το Αεροδικείο της οδού Σούτσου ο 54χρονος σμήναρχος που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για μια κατηγορία που μπορεί να επισύρει κάθειρξη έως και 20 έτη.

Σε κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας προχωρούσε επί σειρά ετών ένας 54χρονος σμήναρχος που υπηρετούσε στο Καβούρι και συνελήφθη χθες έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ΕΥΠ, της ΕΛ.ΑΣ. και των υπηρεσιών ασφαλείας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Ο ανώτερος αξιωματικός διέμενε με την οικογένειά του στα νότια προάστια και ήταν υπό παρακολούθηση τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του για τα «ΝΕΑ» ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι προχωρούσε στις παράνομες αυτές πράξεις, υπέδειξε ποιοι και πώς τον είχαν στρατολογήσει, καθώς και τον τρόπο μετάδοσης απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση, μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού και έναντι αμοιβής.

Πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες

Ο σμήναρχος είναι εξειδικευμένος μηχανικός συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.

Ηταν τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών (CIS) και – το κυριότερο – είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που φαίνεται να ήταν και ο «στόχος» της υπηρεσίας κατασκοπείας του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και της MSS, των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίες τον είχαν προσεγγίσει μέσω κινέζων κατασκόπων που δρουν στην Ελλάδα και είχε μάλιστα ταξιδέψει στην ασιατική χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Στη μακρά καριέρα του είχε υπηρετήσει ακόμα ως διοικητής Σμήνους Τηλεπικοινωνιών και Ραντάρ, στο ΓΕΑ αλλά και στην Κύπρο και ήταν επίσης ειδικός σε διαχείριση προσομοιωτών, ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση συμβάσεων για εξοπλισμούς που σχετίζονται με τους Patriot αλλά και τον συντονισμό για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Τα κινεζικά πλοκάμια στην Ευρώπη

Και όλα αυτά, όπως αναφέρει το δημοσείευμα των «ΝΕΩΝ», στη συνέχεια άλλων σοβαρών υποθέσεων κατασκοπείας υπέρ της Κίνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Πολωνία και στην Τσεχία, καθώς η ασιατική υπερδύναμη θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών ως ένα από τα πιο ενεργά κράτη στην κατασκοπεία, την πολιτική επιρροή και τον «κυβερνοπόλεμο».

Προχωρώντας εκτός των άλλων σε στρατολόγηση και χειραγώγηση ακαδημαϊκών, πολιτικών (κυρίως μικρού βεληνεκούς), επιχειρηματιών κ.λπ. Με συμπληρωματικές αναφορές ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες πραγματοποιούν περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, καθώς οι κίνδυνοι σύλληψης των εμπλεκομένων φαίνεται πως είναι πολύ μικρότεροι από ό,τι στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι γερμανικές εισαγγελικές Αρχές προχώρησαν το 2024 σε συλλήψεις τριών ατόμων (κυρίως στο Ντίσελντορφ) που φέρεται ότι εργάζονταν για κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, αποκτώντας τεχνολογικά δεδομένα που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική ή τεχνολογική αξία.

Το 2025, σε μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις κατασκοπείας στην καρδιά της ΕΕ, ένας πρώην συνεργάτης γερμανού ευρωβουλευτή κατηγορήθηκε ότι εργαζόταν για την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών (MSS) και μετέδιδε πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσφάτως είχε εντοπισθεί βουλευτής ακροδεξιού κόμματος στο Βέλγιο επίσης να συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας.

Στην Ελλάδα, τον περασμένο Ιούλιο, είχε σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Τανάγρας όταν τέσσερα άτομα κινεζικής υπηκοότητας εντοπίστηκαν να φωτογραφίζουν ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ομως στην πορεία δεν φαίνεται να επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή τους σε ύποπτες ενέργειες.