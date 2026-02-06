Η σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων αφού κανείς δεν γνώριζε την κρυφή του ταυτότητα.

Τον Ιούλιο έγινε διοικητής

Φωτογραφία από τον περασμένο Ιούλιο τον αποτυπώνει όταν ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά του ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας τηλεπικοινωνιών. Μία από τις πιο νευραλγικές μονάδες της πολεμικής αεροπορίας.

Το γεγονός ότι ήταν επικεφαλής σε μία τέτοια μονάδα εκπαίδευσης στο Καβούρι, του επέτρεπε να έχει καθημερινή τριβή με νεότερα στελέχη. Και αυτό που ελέγχεται τώρα, μετά τη σύλληψή του για κατασκοπεία, είναι αν είχε στρατολογήσει τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Ο 54χρονος σμήναρχος, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην Πολεμική Αεροπορία, υπηρέτησε σε κρίσιμα πόστα με βασικό αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για ένα άτομο με έντονο κίνητρο, που παίρνει την καριέρα του πολύ σοβαρά, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτες δεξιότητες τόσο στη μηχανική όσο και στη διοίκηση», έγραφαν συνάδελφοί του.

Τα προηγούμενα τρία χρόνια παρευρέθηκε σε τουλάχιστον δύο συνέδρια του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι συνάδελφοί του εκθειάζουν τον ίδιο και τα προσόντα του. Την στρατιωτική του πειθαρχία, την ηθική του, μέχρι και την αίσθηση του χιούμορ του.

«Γνωρίζω τον 54χρονο από το 1990. Είναι ανοιχτόμυαλος, με προσοχή στη λεπτομέρεια, εφευρετικός, διεισδυτικός και ένας εξαιρετικός συνάδελφος με επάρκεια και αίσθηση του χιούμορ».

«Είναι ένας καλός φίλος και ένας αξιόπιστος συνάδελφος για περισσότερα από 20 χρόνια. Έμπειρος μηχανικός και αποτελεσματικός διευθυντής με ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο».

Στο βιογραφικό του αναφέρει ότι είναι και αρθρογράφος. Έγραφε εκτενώς για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και μάλιστα πριν 3 χρόνια έγραφε:

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψιν και να τους περιορίσει. Οι insiders (σ.σ. άνθρωποι από μέσα) αποτελούν κρίσιμο πόρο, κι όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Αυτός ο άνθρωπος, τρία χρόνια αργότερα συνελήφθη για κατασκοπεία. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ένας άνθρωπος με τέτοιο καταξιωμένο προφίλ μπορεί να εμπλέκεται σε μία τέτοια υπόθεση.

Είχε πρόσβαση στην καρδιά των απόρρητων πληροφοριών, είχε ασχοληθεί με το λογισμικό για τα ιπτάμενα ραντάρ και είχε καταπιαστεί και με τα οπλικά συστήματα.

«Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι η κατασκοπευτική δραστηριότητα, η συνεργασία του συγκεκριμένου ατόμου με την Κίνα, δεν είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που πρόσεχαν την δραστηριότητα περισσότερο, όχι του Έλληνα, των Κινέζων, και μέσω της εστίας του ενδιαφέροντος σε Κινέζους κατασκόπους, έφτασαν ότι αυτοί συνεργάζονται και με τον Έλληνα στρατιωτικό».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο:

«Φαίνεται ότι η προσέγγισή του ήταν σταδιακή, δηλαδή στην αρχή ζήτησαν κάποιες συμβουλές, τεχνικές εξηγήσεις για κάποια γενικά θέματα από γνωριμία που υπήρχε σε κάποιο συνέδριο και από ‘κει και πέρα αυτό προχώρησε, άρχισε να του δίνονται κάποιες αμοιβές και να δίνει κάποιες πληροφορίες που θεωρούν οι υπεύθυνοι και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν ήταν τόσο οδυνηρές, διαρροή σημαντικών στοιχείων προς την Κίνα. Το πρόλαβαν αυτό στην πρώτη φάση».

Από το 2019 και μετά διατήρησε ένα πιο επαγγελματικό προφίλ αναρτώντας κυρίως φωτογραφίες από συνέδρια και εκδηλώσεις.

