Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη, οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και στρατιωτικού εισαγγελέα σχετικά με τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος αξιωματικός έφτασε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, η διαδικασία της απολογίας του δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο σμήναρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση απορρήτων στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους, πράξη που ενδέχεται να έχει προκαλέσει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για τα «ΝΕΑ», ο σμήναρχος είναι εξειδικευμένος μηχανικός συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.

Ηταν τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών (CIS) και – το κυριότερο – είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που φαίνεται να ήταν και ο «στόχος» της υπηρεσίας κατασκοπείας του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και της MSS, των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίες τον είχαν προσεγγίσει μέσω κινέζων κατασκόπων που δρουν στην Ελλάδα και είχε μάλιστα ταξιδέψει στην ασιατική χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Στη μακρά καριέρα του είχε υπηρετήσει ακόμα ως διοικητής Σμήνους Τηλεπικοινωνιών και Ραντάρ, στο ΓΕΑ αλλά και στην Κύπρο και ήταν επίσης ειδικός σε διαχείριση προσομοιωτών, ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση συμβάσεων για εξοπλισμούς που σχετίζονται με τους Patriot αλλά και τον συντονισμό για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Ηλεκτρονικές καταχωρίσεις βιογραφικού

Να υπογραμμιστεί ότι ο συλληφθείς σμήναρχος, ο οποίος φαίνεται να επιχειρούσε να στρατολογήσει και άλλους συναδέλφους του, είχε προχωρήσει σε ηλεκτρονικές καταχωρίσεις όπου ανάμεσα στα άλλα σημείωνε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) σε Συστήματα Κατευθυνόμενων Οπλων από το βρετανικό πανεπιστήμιο και υπογράμμιζε ότι «η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, προγραμματιστής λογισμικού για εναέρια ραντάρ, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής και Διευθυντής Εργου που υλοποιεί μεγάλες συμβάσεις εξοπλισμών».

Ενώ συμπληρώνει χαρακτηριστικά ότι «ενδιαφέρεται για τις νέες προκλήσεις, είναι ανοιχτόμυαλος και ενθουσιασμένος για την εξερεύνηση του αντίκτυπου της κυβερνοασφάλειας στις βιομηχανικές, κρίσιμες υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες, τον χρηματοοικονομικό, την αεροπορία και τη ναυτιλία. Είναι ειδικός στην επικοινωνία και αρχηγός ομάδας, συνεργαζόμενος με ποικίλο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συνεργατών και συναδέλφων».