Ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις του βρετανικού Τύπου σχετικά με τη νέα κινεζική πρεσβεία που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στο κεντρικό Λονδίνο, σε μικρή απόσταση από το City.

Η εφημερίδα Daily Telegraph φέρνει στο φως έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα, τα οποία αφορούν τα σχέδια της Κίνας για την ανέγερση της νέας πρεσβείας. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, στο υπόγειο συγκρότημα του κτηρίου προβλέπεται η δημιουργία μυστικών δωματίων και κρυφού θαλάμου, σε άμεση γειτνίαση με οπτικές ίνες που μεταφέρουν ευαίσθητα χρηματοοικονομικά δεδομένα προς το City του Λονδίνου.

Τα σχέδια φέρονται επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετα ερωτήματα για τη χρήση των υπόγειων χώρων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εγκρίνει το έργο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η κινεζική πλευρά δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις αποκαλύψεις, ενώ η εφημερίδα Times αναφέρει ότι η έγκριση ενδέχεται να δοθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το θέμα είχε ήδη αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για τη βρετανική κυβέρνηση, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανησυχίες για την ασφάλεια και στις διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο. Η κινεζική πλευρά έχει κατηγορηθεί ότι δεν παρέχει επαρκή διαφάνεια ως προς τις λεπτομέρειες του έργου, δυσχεραίνοντας την έγκριση από το Ουέστμινστερ.

Τον περασμένο Αύγουστο, η τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης Άντζελα Ρέινερ είχε ζητήσει από το Πεκίνο περισσότερες πληροφορίες, καθώς στην αίτηση που είχε κατατεθεί υπήρχαν «γκριζαρισμένα» τμήματα και εξαλείψεις δωματίων, μεταξύ των οποίων και ο υπόγειος χώρος, με την αιτιολογία ότι αυτό έγινε για «λόγους ασφαλείας».

Η Ρέινερ είχε επισημάνει ότι η κινεζική πλευρά πρέπει «να προσδιορίζει με ακρίβεια και περιεκτικότητα» τα αποκρυφθέντα σημεία και «να εξηγήσει το σκεπτικό και την αιτιολόγηση» για τις παραλείψεις. Παράλληλα, τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών είχαν ζητήσει τη δημιουργία «σκληρής περιμέτρου» γύρω από το οικόπεδο για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ανησυχίες και αντιδράσεις

Η τοποθεσία του έργου θεωρείται κομβική, καθώς βρίσκεται δίπλα στο City του Λονδίνου, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη εκφράσει τη «βαθιά ανησυχία» του, επισημαίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα καλώδια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν και αμερικανικές τράπεζες. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφράσει και Ολλανδοί βουλευτές.

Κάτοικοι της περιοχής και ακτιβιστές κατά του κινεζικού καθεστώτος πραγματοποιούν διαδηλώσεις, προειδοποιώντας ότι η πρεσβεία μπορεί να αποτελέσει «σπίτι για κατασκόπους» ή να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο αντιφρονούντων. Το Συντηρητικό Κόμμα δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κατασκοπείας», ενώ οι Φιλελεύθεροι ζήτησαν από τη Ρέινερ «να μπλοκάρει επιτέλους το αίτημα της Κίνας».

Με πληροφορίες από DW και telegraph.co.uk