Μετά την θεαματική του παρουσία στο Super Bowl, ο Bad Bunny προχώρησε σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας προβληματισμό στους θαυμαστές του και συζητήσεις στα social media.

Ο Πορτορικανός σταρ, ο οποίος καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές με την εμφάνισή του και τα πολιτικά του μηνύματα, αποφάσισε μάλλον να αποστασιοποιηθεί αιφνιδιαστικά από τα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του από το Instagram, ενώ παράλληλα σταμάτησε να ακολουθεί οποιονδήποτε χρήστη, αφήνοντας τον λογαριασμό του ουσιαστικά «κενό».

Κατά το φετινό halftime show, ο Bad Bunny έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και στήριξης προς τη λατινοαμερικανική κοινότητα, παρουσιάζοντας ολόκληρη την εμφάνισή του στα ισπανικά. Σε συνεργασία με τη Lady Gaga και τον Ρίκι Μάρτιν, μετέτρεψε τη σκηνή σε μια γιορτή της λάτιν μουσικής και κουλτούρας, ενώ παράλληλα ανέδειξε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και μεταναστευτικής πολιτικής.