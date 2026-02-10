Το halftime show με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του Super Bowl. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi’s Stadium ήταν εντυπωσιακό, με τον Πορτορικανό σταρ να μεταφέρει έντονα στοιχεία λατινοαμερικανικής κουλτούρας στη σκηνή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν κάποιοι «πρωταγωνιστές» που δεν αποκάλυψαν ποτέ τηtaν ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, στο σκηνικό εμφανίστηκαν δεκάδες άτομα ντυμένα θάμνοι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και άκρως πρωτότυπη εικόνα, καθώς κινούνταν συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μοναδική αισθητική του show και μάλιστα με… ιδιαίτερα καλές αμοιβές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που εμφανίστηκαν ντυμένοι ως θάμνοι αμείφθηκαν με 1.309 δολάρια ο καθένας. Το ποσό αυτό δεν αφορούσε μόνο τη συμμετοχή τους στο ίδιο το show, καθώς συνολικά αφιέρωσαν περίπου 70 ώρες – σε διάστημα οκτώ ημερών – σε πρόβες και προετοιμασία πριν από την παράσταση.