Ο Bad Bunny τήρησε την υπόσχεσή του, κάνοντας «όλο τον κόσμο να χορέψει» στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl LX.

Πλαισιωμένος από διεθνείς αστέρες, όπως η Lady Gaga και ο Ricky Martin, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης παρουσίασε ένα καταιγιστικό medley σε περισσότερους από 125 εκατομμύρια θεατές, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που ηγήθηκε ενός halftime show κυρίως στην ισπανική γλώσσα.

Το υπερθέαμα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν μια ωδή στη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο. Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάμβανε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων και μια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο με κουρείο, κάβα και την εμβληματική «casita», το σπίτι-σύμβολο των συναυλιών του, όπως είχε προαναγγείλει το περιοδικό Variety.

Υπό τη στέγη της «casita», αστέρες όπως η Karol G, η Cardi B, η Young Miko, η Jessica Alba και ο Pedro Pascal εθεάθησαν να χορεύουν, ενώ η δράση μεταφερόταν από το χωράφι στην τεράστια πίστα με τους εκρηκτικούς χορευτές. Το σόου περιλάμβανε μέχρι και έναν αληθινό γάμο επί σκηνής, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του σταρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ωστόσο η εμφάνιση ήταν γεμάτη με μηνύματα και πολιτικές αναφορές από την αρχή. Ο Bad Bunny, ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μία μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγραφε «Μαζί, είμαστε η Αμερική», ξεκίνησε το σόου με το «Tití Me Preguntó», ενώ ο αριθμός 64 στη μπλούζα του ερμηνεύτηκε ως φόρος τιμής στα θύματα του τυφώνα Μαρία του 2017.

Κεντρικό θέμα ήταν η ενότητα.

Προς το τέλος, ο καλλιτέχνης αναφώνησε «God Bless America» και κατονόμασε κάθε χώρα της ηπείρου, ενώ οι γιγαντοοθόνες έγραφαν: «Το μόνο πράγμα ισχυρότερο από το μίσος είναι η αγάπη» — μια έμμεση απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Στο μουσικό επίκεντρο, η Lady Gaga ερμήνευσε μια σάλσα εκδοχή της επιτυχίας «Die With a Smile», ενώ ο Ricky Martin συνόδευσε τον Bad Bunny στο «lo que le pasó a Hawái», από το πρόσφατα βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Debí tirar más fotos».

Ο Martin τραγούδησε δίπλα σε μια άδεια καρέκλα —άμεση αναφορά στο εξώφυλλο του άλμπουμ ενώ στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη, χορευτές πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, καταγγέλλοντας με αυτό το τρόπο τους 11 μήνες που το Πουέρτο Ρίκο, παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τον τυφώνα.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν μια μικρή τηλεόραση πρόβαλε την πρόσφατη ομιλία του Bad Bunny στα Grammy κατά του ρατσισμού και της υπηρεσίας ICE. Δίπλα του στεκόταν ένα αγόρι που παρέπεμπε στον 5χρονο Λίαμ, ο οποίος κρατήθηκε από τις αρχές μετανάστευσης στη Μινεάπολη, με τον τραγουδιστή να του παραδίδει συμβολικά το βραβείο του.

Η αυλαία έπεσε με τους ρυθμούς του «DTMF», με το στάδιο να δονείται και τον ουρανό να φωτίζεται από πυροτεχνήματα, σφραγίζοντας μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού ως ένας θρίαμβος της λατινοαμερικανικής κουλτούρας.

Έξαλλος ο Τραμπ με τον Bad Bunny

Έντονη ήταν η κριτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσα από το Truth Social, τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο», ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει και τον Bad Bunny, λέγοντας ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει «αυτός ο τύπος».

Το Halftime Show του Super Bowl είναι πραγματικά χάλια – από τα χειρότερα που έχουμε δει ποτέ! Δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο και δεν αντικατοπτρίζει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή ποιότητας. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και οι χοροί είναι απαράδεκτοι, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας μας, τη στιγμή που η χώρα καταρρίπτει ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη κάθε μέρα – ακόμα και με το καλύτερο χρηματιστήριο και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα το εμπνευστικό σε αυτό το χάος που ονομάζουν Halftime Show. Και να δείτε που τα λεγόμενα «fake news» μέσα ενημέρωσης θα το αποθεώσουν, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να καταργήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!.

Το φαινόμενο Bad Bunny: Η ρεγκετόν, η ΛΟΑΤΚΙ και το ιδεολογικό μίσος

Την Κυριακή 8/2 ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ», Γιώργος Σκίντσας έγραψε για το φαινόμενο Bad Bunny. Τα 68α ετήσια βραβεία Grammy που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν αλλά άφησαν την παρακαταθήκη τους. Είχαν πολιτική χροιά και βέλη κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής, έπειτα από τους εν ψυχρώ θανάσιμους πυροβολισμούς των Ρενέ Γκουντ και Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Από τους καλλιτέχνες που έριξαν τα βέλη τους ήταν και ο πορτορικανός σούπερ σταρ Bad Bunny, o οποίος έγραψε ιστορία, εφόσον τιμήθηκε με το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς, («Debí Tirar Más Fotos») αλλά δεν έμεινε εκεί. Ο διάσημος καλλιτέχνης προχώρησε σε αιχμηρή δήλωση: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Επίσης, θα πω στους ανθρώπους ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο να μη μισείς αυτές τις μέρες και μερικές φορές σκεφτόμουν ότι μολυνόμαστε, δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε πως η απάντηση στο μίσος δεν μπορεί να είναι άλλη από την αγάπη: «Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ (…) Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, τη χώρα τους, για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους (…) Σε ευχαριστώ, μαμά, που με γέννησες στο Πουέρτο Ρίκο. Σ’ αγαπώ». Κέρδισε ακόμη δύο βραβεία. Αυτά για το Best musica urbana album και Best global music performance.

Ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεθ Οκάσιο – το καλλιτεχνικό του όνομα προήλθε από μια εποχή που αναγκάστηκε να φορέσει μια στολή λαγουδάκι και ήταν θυμωμένος γι’ αυτό – γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1994, στο Μπαγιαμόν του Πουέρτο Ρίκο, γνωστός ως ο «Βασιλιάς της λατινικής τραπ», πιστώνεται με το ότι βοήθησε την ισπανόφωνη ραπ μουσική να αποκτήσει παγκόσμια δημοτικότητα. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους λατίνους ράπερ όλων των εποχών.

Ο πατέρας του, Τίτο Μαρτίνεθ, ήταν οδηγός φορτηγού και η μητέρα του, Λισαύρι Οκάσιο, είναι συνταξιούχος δασκάλα. Οι γονείς του άκουγαν συχνά είδη όπως σάλσα, μερένγκε και ποπ μπαλάντες. Η πρώτη μουσική ανάμνησή του, ήταν όταν έλαβε τον δίσκο «Aquel Que Había Muerto» από τον πορτορικανό ράπερ και πρωτοπόρο της reggaetón Vico C ως χριστουγεννιάτικο δώρο σε ηλικία πέντε ετών. (Το reggeaton – ρεγκετόν – είναι είδος μουσικής το οποίο αναπτύχθηκε από την τζαμαϊκανή ρέγκε και τη hip – hop μουσική. Η ρεγκετόν είναι προκλητική και γεμάτη διαμαρτυρία. Οι ισπανικοί στίχοι αποδεικνύουν επίδραση από πολλούς λατινικούς ρυθμούς, όπως η μπόμπα και η σάλσα. Η ρεγκετόν είναι ένα σχετικά νέο είδος μουσικής το οποίο έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του 1990).

Το εντυπωσιακό με τον Μπενίτο είναι ότι η αναγνώρισή του ήρθε μέσα από τη λάτιν τραπ και το ρεγκετόν, δύο μουσικά είδη που κινούνται στο περιθώριο. Ομως ο ίδιος είχε διαφορετική άποψη. Τραγουδώντας αποκλειστικά και συνειδητά στα ισπανικά, κατόρθωσε μέσα από στίχους που κρύβουν τις εμπειρίες του αλλά και ωμό συναίσθημα, να γίνει σταρ. Παρόλο που δεν κυνήγησε και δεν κυνηγάει την καθολική αποδοχή. Απλώς στα τραγούδια του είναι ο ίδιος και οι φίλοι του.

Για αυτό, από το πρώτο του άλμπουμ «Χ 100pre» (2018) έως σήμερα οι διακρίσεις του περιλαμβάνουν έξι βραβεία Grammy, δεκαεπτά βραβεία Latin Grammy, οκτώ βραβεία Billboard Music και δεκατρία βραβεία Lo Nuestro. Στέφθηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς από το Billboard το 2022 και το 2025. Ηταν ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify από το 2020 έως το 2022 και το 2025. Ηταν δεύτερος το 2023 και τρίτος το 2024.

Οι φιλανθρωπικές προσπάθειες του Bad Bunny πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του Ιδρύματος Good Bunny (Fundación el Buen Conejo), το οποίο ιδρύθηκε το 2018. Ο οργανισμός δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων, στη διατήρηση του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της κοινότητας στο Πουέρτο Ρίκο. Το ίδρυμα συνεργάζεται εκτενώς με τοπικές αυτοδιοικήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και συναδέλφους καλλιτέχνες για να ενισχύσει την προσφορά του.

Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ο Bad Bunny επέκρινε tweet του καλλιτέχνη της reggaeton, Don Omar, το οποίο θεωρήθηκε ομοφοβικό. Κατά τη διάρκεια εμφάνισης, στο The Tonight Show του Τζίμι Φάλον τον Φεβρουάριο του 2020, επέστησε την προσοχή στη δολοφονία της τρανς γυναίκας Alexa Negrón Luciano στο Πουέρτο Ρίκο φορώντας ένα μπλουζάκι με τις λέξεις «Σκότωσαν την Alexa. Οχι έναν άντρα με φούστα», αναφερόμενος σε ειδησεογραφικά δημοσιεύματα που είχαν αναφέρει λανθασμένα το φύλο του θύματος.