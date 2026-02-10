Θεσσαλονίκη – Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στους δρόμους της πόλης, όταν ένας 31χρονος μοτοσικλετιστής προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και οδηγώντας αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η επικίνδυνη πορεία του καταγράφηκε από αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ, όμως εκείνος αγνόησε το σήμα τους και ανέπτυξε ταχύτητα, ξεκινώντας μια καταδίωξη που κράτησε περίπου μισή ώρα.

Ο 31χρονος κινήθηκε μέσω της Περιφερειακής Οδού προς τη Σταυρούπολη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η ταχύτητα της μοτοσικλέτας φέρεται να έφτασε τα 190 χλμ./ώρα.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν εκτεταμένη, καθώς συμμετείχαν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, δεκατρία δίκυκλα της ομάδας «Ζ» και της Τροχαίας, τρεις σταθμοί της ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ., προκειμένου να ακινητοποιηθεί ο οδηγός με ασφάλεια.

Μετά τη σύλληψή του, ο μοτοσικλετιστής οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών με τριετή αναστολή.

«Τρόμαξα επειδή δεν διαθέτω δίπλωμα οδήγησης», απολογήθηκε ο ίδιος, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που προσεγγίζουν τις 7.000 ευρώ για τις τροχονομικές παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε.