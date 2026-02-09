Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτειακής κυβέρνησης στην Κάνο, στο «θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο (…) που έπεσε πάνω σε άλλο όχημα εξαιτίας απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τους σοβαρούς τραυματισμούς πολλών άλλων».

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι ιδιαίτερα συχνά στη Νιγηρία, όπου οι δρόμοι παραμένουν ανεπαρκώς συντηρημένοι και η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται κυρίως στη θεωρία.

Το 2023, η ομοσπονδιακή τροχαία υπηρεσία (FRSC) είχε καταγράψει 9.570 δυστυχήματα στους δρόμους της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μέτρα στήριξης και εκκλήσεις για προσοχή

Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει τις διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της οδικής ασφάλειας και την ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κάνο, Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, έδωσε εντολή να παρασχεθεί δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες στα νοσοκομεία και να υπάρξει άμεση υποστήριξη προς τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, συνέστησε «στους αυτοκινητιστές, ιδιαίτερα στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, να μην οδηγούν απρόσεκτα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη υπευθυνότητα στους δρόμους.