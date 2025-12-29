Οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν ότι ο Βρετανός πυγμάχος βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Ογκούν και Λάγος.

Ο 36χρονος αθλητής, με οικογενειακές ρίζες στο Σαγκάμου της πολιτείας Ογκούν στη νοτιοδυτική Νιγηρία, βρισκόταν στη χώρα για ιδιωτική επίσκεψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Άντονι Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα, ωστόσο είναι «καλά» και εκτός κινδύνου. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα όχημα με εκτεταμένες ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο Τζόσουα και οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε «μη αποκαλυπθέν νοσοκομείο» για ιατρική φροντίδα.