Η αστυνομία της Νιγηρίας στην πολιτεία Ίμο προχώρησε στο σφράγισμα ενός ξενοδοχείου και ενός ιδιωτικού νεκροτομείου, τα οποία φέρονται να ανήκουν σε άνδρα που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, όταν κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, προκαλώντας έντονες υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο, Χένρι Οκόγιε, η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου, στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα, ύστερα από πληροφορίες που οδήγησαν τις αρχές στα ίχνη του υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία… και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», ανέφερε ο Οκόγιε, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για πιθανό κύκλωμα εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία, σύμφωνα με τον ίδιο, ερεύνησε και την κατοικία του υπόπτου, όπου εντοπίστηκαν πρόσθετα πειστήρια, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο αυξανόμενο κύμα εγκληματικότητας που πλήττει τη Νιγηρία, όπου συμμορίες που δραστηριοποιούνται σε απαγωγές φέρονται να εμπλέκονται πλέον και σε πρακτικές ανθρωποθυσιών και εμπορίας οργάνων, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και στους πολίτες.