Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών, το οποίο φέρεται να μετέφερε ανήλικα θύματα από τα Κανάρια Νησιά προς τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σε Μαδρίτη, Λανθαρότε και Γκραν Κανάρια συνελήφθησαν έντεκα άτομα.

«Τέσσερις από τους υπόπτους κρίθηκαν προφυλακιστέοι εν αναμονή της δίκης τους για κατηγορίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, πλαστογράφηση εγγράφων και παιδική πορνογραφία», ανέφερε η αστυνομία σε επίσημη ενημέρωση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την εξαφάνιση 14 ανηλίκων από κρατικές δομές των Καναρίων Νήσων, από τον χειμώνα του 2024 έως την άνοιξη του 2025. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά αποτέλεσαν στόχο του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για τη μεταφορά των παιδιών και την έκδοση πλαστών εγγράφων, προκειμένου να τα προωθήσουν στη Γαλλία.

Κατά τις έρευνες σε δύο κατοικίες στο νησί Λανθαρότε, κατασχέθηκαν προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά. Οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα για να εντοπίσουν πιθανούς συνεργούς.

Η ισπανική αστυνομία υπογραμμίζει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και τη χαρτογράφηση των διασυνδέσεων του κυκλώματος.