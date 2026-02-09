«Δεν βλέπω λαϊκισμό, βλέπω μια κυβέρνηση να εκκινεί την κορυφαία διαδικασία βάζοντας σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα που θα έπρεπε ή να έχουν τεθεί δεκαετίες πριν», είπε ο κυβερνητικός εκπροσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς για την κριτική Βενιζέλου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της Μεταπολίτευσης».

Για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε αναδρομή στο 2001. Είπε συγκεκριμένα:

«Στο άρθρο 86 ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν από το 2001. Τι προστέθηκε τότε που ήταν εκ των πρωτεργατών και ο κ. Βενιζέλος; Ήταν το αμελλητί: δηλαδή μόλις πέσει η δικαιοσύνη σε όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματά την έρευνα.

Ήταν και η προκαταρκτική εξέταση και η αποσβεστική προσθεσμία. Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ τότε. Πάμε σε εμάς, 2006 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάζευε επιστολές για να αλλάξει το άρθρο 86. Τότε υπήρχαν οκτώ υπογραφές και δεν προχώρησε η μεγάλη αλλαγή του άρθρου

Θεωρώ οξύμωρο ο εμπνευστής του αμελλητί να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που ζητάει αλλαγή από το 2006. Αμ’ έπος, αμ’ έργον».

Συνολικά για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και τις αναφορές του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, ο Μαρινάκης σχολίασε:

«Εδώ δεν υπάρχουν ναι ή όχι με αστερίσκους. Η ιστορία θα γράψει ποιοι θα πουν ναι και ποιοι όχι σε αυτή τη Βουλή.

Σαν ομολογία ήττας ακούγεται το επιχειρήμα ότι δεν θα δώσω τώρα 180 ψήφους για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Σαν φθηνός τακτικισμός μπροστά στη θεσμική διαδικασία.

Τώρα είναι η ώρα. Είναι ευκαιρία από τη στιγμή που τώρα έχουμε τις 180 ψήφους, εφόσον συμφωνούμε σε αλλαγές, όπως στο άρθρο 16, και αν θέλουμε η αξιολόγηση να μπει στο Σύνταγμα και αν θέλουμε κόφτη στους προϋπολογισμούς.

Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι μπορεί να περάσει αλλαγές με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον ΣΥΡΙΖΑ και την άκρα δεξιά».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που σε συνδυασμό με τις, ήδη, υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων) στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Και αυτό συμβαίνει, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα – κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης περίπου 20.000 συνταγές ανά μήνα -κατά μέσο όρο- δύναται να διατίθενται σε ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία, έναντι 1.500 συνταγών ανά μήνα βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, επίσης, να επισημανθούν τα εξής:

-Στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους.

-Η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες —(αρχικά περιλαμβάνει κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται, αποκλειστικά, για νοσοκομειακή χρήση.

-Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση:

• Ενισχύεται, ουσιαστικά, το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.

• Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.

• Για πρώτη φορά, εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας, συστηματικά, την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων. Μεταξύ άλλων:

• Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

• Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλου των οχημάτων.

Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα ταξί και στις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

• Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.

• Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.

• Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.

Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από 112 επενδυτικά σχέδια, που εντάχθηκαν σε δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα, στον τρίτο κύκλο της «Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας» και στις «Περιοχές ειδικής ενίσχυσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 112 επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 553 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβουν διαμορφώνεται στα 289,5 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα.

Μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες της ψηφιακής πύλης «Hellenic Heritage» αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο.

Σήμερα στις 19:00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.