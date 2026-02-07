Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έθεσε ως στόχο τη δημιουργία βαθιών συνεργασιών ανάμεσα στο αμυντικό οικοσύστημα της Ινδίας και το «μικρό αλλά φιλόδοξο» ελληνικό οικοσύστημα και τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τη δημιουργία συνεργειών και στενών συνεργασιών ανάμεσα στο αμυντικό οικοσύστημα της Ινδίας και το «μικρό αλλά φιλόδοξο» ελληνικό οικοσύστημα και τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις έθεσε ως στόχο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός συμμετείχε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου σε συζήτηση στο 1ο «The India – EU Forum».

Το Forum συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre». Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ινδία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας.

Κατά την τοποθέτησή του, χαρακτήρισε την Ινδία «κάτι απαραίτητο» και αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Όπως σημείωσε, η συμφωνία «εξυπηρετεί τόσο την Ευρώπη συνολικά όσο και την Ελλάδα μεμονωμένα».

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι «δεν είναι μεγάλη» καθώς το ΑΕΠ της είναι μικρότερο από 250 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, επισήμανε ότι «η Ινδία πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ελλάδα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η Ελλάδα εξάγει προς την Ινδία λιγότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ».

«Η διαφορά του ισοζυγίου», πρόσθεσε, «είναι αβυσσαλέα σε βάρος της Ελλάδας». Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι μέσω της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου οι ελληνικές εταιρείες θα ενθαρρυνθούν να δραστηριοποιηθούν στην ινδική αγορά.

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Ινδία φαινόταν πάντα «απρόσιτη» λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, αλλά πλέον «υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας».

Ως παράδειγμα «επιτυχημένης συνεργασίας» ανέφερε το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης, έργο που «αποτελεί συνεργασία μεταξύ ελληνικής και ινδικής εταιρείας».

Η θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης στην άμυνα

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως αποτελεί «μια μακροχρόνια συμμαχία που εγγυάται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών-μελών». Επισήμανε ότι οι συζητήσεις περί κυριαρχίας στη Γροιλανδία είναι «ακραίες» και ότι το θέμα «έχει ξεπεραστεί».

Για την ευρωπαϊκή άμυνα σημείωσε ότι «η Ευρώπη παραμέλησε την άμυνά της μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, θεωρώντας πως αρκεί η αμερικανική ομπρέλα προστασίας». Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως είπε, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει την ανάγκη επενδύσεων και ενίσχυσης μιας αυτόνομης αμυντικής ικανότητας.

«Η Ελλάδα είναι μια μεσαίου μεγέθους ή και μικρή χώρα, ωστόσο διαθέτει περισσότερα άρματα μάχης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία συνολικά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής ετοιμότητας.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για «αλλαγή κουλτούρας» στην Ευρώπη, καθώς «οι νεότερες γενιές δεν κατανοούν ακόμα την ανάγκη να υπηρετήσουν τη χώρα τους και τα ιδανικά της». Πρόσθεσε ότι η επένδυση στην άμυνα δεν αφορά μόνο εξοπλισμούς, αλλά και τη δημιουργία νέων εταιρειών και τεχνολογιών διττής χρήσης.

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η συνεργασία με την Ινδία

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ – Ινδίας για την Εταιρική Σχέση στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, ο κ. Δένδιας τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική», επισημαίνοντας την «ευθυγράμμιση αξιών και συμφερόντων» μεταξύ των δύο πλευρών.

Για τη μετανάστευση, τόνισε ότι «αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο» και πως η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διαμορφώσει νόμιμες ροές που θα ωφελούν τόσο τις χώρες προέλευσης όσο και την ίδια. Η ινδική υποήπειρος, είπε, θα μπορούσε να αποτελέσει «μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση».

Παράλληλα, προειδοποίησε για την ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των διακινητών, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να δημιουργηθούν διαδρομοι για νέους και φιλόδοξους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στην Ευρώπη».

Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και επενδύσεις στην άμυνα

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής χωρών εκτός ΕΕ σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως ο SAFE, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι αυτό «πρέπει να γίνεται υπό αυστηρούς όρους», ώστε να μην δημιουργούνται απειλές για την Ένωση. Διευκρίνισε ότι «η Ινδία δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο απειλή για την ΕΕ».

Εκτίμησε επίσης πως ο μηχανισμός SAFE είναι «μόνο η αρχή» και πως θα πρέπει να υπάρξει «δεύτερος κανονισμός» με περισσότερα κονδύλια και παρατεταμένες προθεσμίες. Όπως είπε, «η άμυνα σήμερα είναι κυρίως μια μηχανή γνώσης» και τα περισσότερα στοιχεία της είναι «διττής χρήσης».

Η προοπτική των νεοφυών επιχειρήσεων

Τέλος, αναφερόμενος στην επένδυση της Ελλάδας σε νεοφυείς εταιρείες του αμυντικού τομέα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ινδικών εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες». Όπως είπε, «το βασικό θέμα στην άμυνα είναι οι νέες ιδέες, που προέρχονται από νέους και φιλόδοξους ανθρώπους».

«Η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας πως η καινοτομία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αποτελούν το κλειδί για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών Ελλάδας και Ινδίας.