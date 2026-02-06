Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε σε ζωντανή μετάδοση ανάμεσα στον Ανδρέα Δρυμιώτη και τον Κώστα Ζαχαριάδη, με αφορμή την τραγωδία στη Χίο όπου έχασαν τη ζωή τους 15 παράνομοι μετανάστες.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Δρυμιώτης παρενέβη στη συζήτηση και απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «εγώ πιστεύω το Λιμενικό, πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος απάντησε: «Όχι, κ. Δρυμιώτη, είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει».

Ο πολιτικός αναλυτής επέμεινε, ρωτώντας: «Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό ότι αυτοί έπεσαν πάνω μου;», με τον συνομιλητή του να ζητά «ανεξάρτητη έρευνα» για την υπόθεση.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ανδρέας Δρυμιώτης δήλωσε: «Πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη», με τον Κώστα Ζαχαριάδη να απαντά εκ νέου: «αυτό είναι φασιστικό».

Ολόκληρος ο διάλογος

Δρυμιώτης: Είναι φασιστική συμπεριφορά να πιστεύω τον Λιμενικό;

Ζαχαριάδης: Είναι φασιστικό, είναι bullying

Δρυμιώτης: Εγώ πιστεύω τον Λιμενικό, είμαι Έλληνας

Ζαχαριάδης: Ντροπή σας, γιατί εγώ τι είμαι;

Δρυμιώτης: Δεν είστε

Ζαχαριάδης: Ποιος το λέει; Δεν περνάνε αυτά εδώ, να σέβεστε

Δρυμιώτης: Εσείς να σέβεστε

Ζαχαριάδης: Είστε άθλιος και απαράδεκτος, να σας βάλουν ένα φρένο. Τα φασιστικά στον φίο

Δρυμιώτης: Το λιμενικό πιστεύω, δεν υπάρχει ανεξάρτητη…

Ζαχαριάδης: Δεν υπάρχει; Είστε ακροδεξιός κύριε. Αυτό είναι το άθλιο πρόσωπο της ακροδεξιάς, ταυτίζετε εμένα με τον λαθροδιακινητή

Δρυμιώτης: Αυτό είναι το πρόσωπο του ανθέλληνα

Ζαχαριάδης: Ντροπή σας να λέτε εμένα ανθέλληνα. Είναι σκοτεινό, είστε στη δεκαετία του ’50, είναι ένας βρωμερός αντικομμουνισμός

Δρυμιώτης: Πιστεύετε τον λαθρομετανάστη

Ζαχαριάδης: Εγώ; Ποιος το λέει; Θα γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή

Δρυμιώτης: Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό;