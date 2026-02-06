Συνελήφθη χθες το βράδυ ο 31χρονος υπήκοος Μαρόκου κατηγορούμενος για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με όσα έγιναν την Τρίτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου. Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων. Συνελήφθη και παραπέμπεται στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.

Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε όλη μέρα χθες ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων από το ναυάγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, ενώ από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αρνητικά.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένετσαι να ρίξει η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας και διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Καταθέσεις θα ληφθούν τόσο από τους τέσσερις λιμενικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία όσο και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος απέκλεισε την πιθανότητα να έχει εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού το σκάφος των μεταναστών, γιατί αν είχε συμβεί αυτό, όπως ανέφερε, δεν θα είχε επιβιώσει κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω σε αυτό καθώς θα ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που δεν θα υπήρχε κανείς επιζών.

Κατά το ρεπορτάζ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών και σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρές κακώσεις ήταν αυτές που τους οδήγησαν στον θάνατο κάτι που απομένει να αποτυπωθεί και στην ιατροδικαστική έκθεση».

Οι χειρισμοί του νοσοκομείου στην κρίση με τους μετανάστες

Σε δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Χίου, ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού, Χρήστος Τσιαχρής, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος χθες.

Όπως είπε «χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ειδοποιήθηκε το νοσοκομείο ότι έχει γίνει κάποιο ναυάγιο και θα έρθουν τραυματίες. Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει. Στις 21:30 εισήλθα και εγώ στο νοσοκομείο. Πράγματι είχαν έρθει 20-25 τραυματίες, είχε γεμίσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Πριν ακόμα προλάβω εγώ να δώσω εντολή να γίνει κινητοποίηση, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές είχαν μπει στο νοσοκομείο από μόνοι τους.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που έχουμε μαζικές απώλειες. Έγινε το λεγόμενο τριάζ, δηλαδή εκτίμηση της κατάστασης του κάθε τραυματία για την παροχή υπηρεσιών υγείας, αρχικά σε αυτούς που κινδύνευε η ζωή τους και στη συνέχεια σε όσους ήταν λιγότερο τραυματισμένοι.

Χρειάστηκαν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κατεπείγουσες. Οι γιατροί μας ήταν έτοιμοι, τα χειρουργεία ήταν έτοιμα. Έγιναν πέντε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα και αυτήν τη στιγμή, αν χρειαστεί, θα γίνει και οτιδήποτε άλλο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση. Εκτός από τους τραυματίες είχαμε και 15 νεκρούς. Οι δεκατέσσερις ήταν νεκροί όταν έφτασαν και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όσο νοσηλευόταν εδώ γιατί ήρθε σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τώρα, στους τραυματίες, επειδή ρωτάνε και πολλοί, υπάρχουν δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση.

Έχουμε βοήθεια και από άλλους φορείς, έχουμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει δώσει διερμηνέα ώστε να είναι εύκολη η συνεννόηση των γιατρών με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή διαχειριζόμαστε καλά αυτό που συνέβη», πρόσθεσεσ ο κ. Τσιαχρής.