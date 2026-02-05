Ένα ταχύπλοο με μετανάστες συγκρούστηκε χθες με πλωτό του Λιμενικού Ανοιχτά της Χίου, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά.

Ο Μαροκινός που φέρεται ως διακινητής οδηγείται σήμερα στον ανακριτή, ενώ το υπουργείο Ναυτιλίας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.

Το ταχύπλοο εντοπίστηκε να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου και δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, οδηγώντας στην πρόσκρουση και το βύθισμά του.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Σαρωτικές έρευνες

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας και διεξάγεται από ανώτερα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρο δυστυχήματος. Βάσει των προβλεπομένων θα ληφθούν καταθέσεις και από τους λιμενικούς.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβει στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Με πρωτοβουλία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Τρύφωνα Κοντιζά, η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου ανατέθηκε σε ανώτατο αξιωματικό του αρχηγείου (επιθεωρητή) και όχι στον επικεφαλής των λιμενικών αρχών Ανατολικού Αιγαίου (περιφερειάρχη), προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ηγεσία του Σώματος αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και αυστηρότητα.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Για το ζήτημα που έχει τεθεί αναφορικά με τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Στο σημείο της τραγωδίας

Ο δύτης Βαγγέλης Κηρύθρας που συμμετείχε στην επιχείρηση και κατάφερε να ανασύρει 12 σορούς μίλησε στο ΕΡΤnews για τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στα ανοιχτά της Χίου.

«Με ενημέρωσαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι είχε γίνει και σπεύσαμε δύο δύτες. Είδαμε ένα σκάφος να είναι χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου . Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εκεί σου έρχονται τα συναισθήματα λύπης, πόνου. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έφυγαν από τις οικογένειές τους, από τον τόπο τους».

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση, διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις στα σώματά τους.

Μένει να ολοκληρωθεί ιατροδικαστική εξέταση και να βγουν τα αποτελέσματα για τις συνθήκες πώς ακριβώς έχασαν οι άνθρωποι αυτοί τη ζωή τους, καθώς κανείς δεν είχε σωσίβιο.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που βρίσκονται σε βραχεία νοσηλεία. Πρόκειται για ασθενείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Ιδιαίτερα καθησυχαστικά είναι τα νέα για δέκα παιδιά, τα οποία δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, καθώς η ζωή τους δεν απειλείται. Επίσης σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η λιμενικός που είχε τραυματιστεί.

Παράλληλα, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπάρχει πρόβλεψη να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας.