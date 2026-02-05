Απαντήσεις από την ηγεσία των υπουργείων Ναυτιλίας και Μετανάστευσης ως προς τις εντολές που έχουν δοθεί περί αποτροπής ζητούν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με το βλέμμα στραμμένο στις ανατριχιαστικές εικόνες των σορών από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Χίο. Το σκάφος των διακινητών που μετέφερε πρόσφυγες συγκρούστηκε με πλωτό του λιμενικού και είχε ως αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 26 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες που απέβαλαν.

«Οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές», ανέφερε χθες (ΑΝΤ1) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος ζήτησε άμεση έρευνα από το Λιμενικό Σώμα, «τα στελέχη του οποίου προστατεύουν τόσο τα σύνορα όσο και την ανθρώπινη ζωή, πρέπει να τη ζητήσει. Για να απομονωθούν και να καταδικαστούν πρόσωπα και πρακτικές που αμαυρώνουν τη χώρα μας».

Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο Σωκράτης Φάμελλος αναρωτήθηκε ποιες κινήσεις έχουν γίνει για να μην κινδυνεύουν και να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στην θάλασσα: «Το θέμα είναι τι εντολές δίνει η πολιτική ηγεσία στο Λιμενικό Σώμα. Γι’ αυτό και έχουμε απαίτηση να έρθει εδώ ο κ. Κικίλιας και να παρουσιάσει την πραγματικότητα. Και πρέπει να διερευνηθεί το περιστατικό, γιατί όσα μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, από τα αίτια των θανάτων μέχρι και το είδος των τραυμάτων, καταμαρτυρούν ένα πολύ βίαιο περιστατικό σύγκρουσης», επεσήμανε -για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, καθώς η κάμερα πάνω στο σκάφος του Λιμενικού, που κανονικά θα έπρεπε να έχει καταγράψει τις συνθήκες της σύγκρουσης, ήταν κλειστή. «Δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους. Αλλά για ανθρώπους σκοτωμένους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, με κάθε μέσο», ανέφερε από την μεριά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για απόπειρα συσκότισης και αναφερόμενος στον Θάνο Πλεύρη που έσπευσε να ρίξει την πλήρη ευθύνη στους διακινητές, ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του ζήτησε να μην υπάρξει «καμία συγκάλυψη»: «Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”, που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον».

Κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με τον βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο και τον γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη μεταβαίνει σήμερα (05/02) στην Χίο, ώστε να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και να ενημερωθεί αναλυτικά για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος και για τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Το κόμμα καλεί στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένη το απόγευμα στο Σύνταγμα, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του πως «ούτε η υποτιθέμενη πρόσκρουση, ούτε οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα με ήσσονος σημασίας σημάδια πάνω στο σκάφος του, δικαιολογούν τις σοβαρές βλάβες στα ζωτικά όργανα και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που επέφεραν το θάνατο και τον τραυματισμό των προσφύγων και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο λιμενικών».