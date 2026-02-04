Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού για το πολύνεκρο δυστύχημα ανοικτά της Χίου, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μελών του πληρώματος του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφους προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αποτέλεσμα το δουλεμπορικό να ανατραπεί και να βυθιστεί.

Η έρευνα περιλαμβάνει καταθέσεις τόσο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Στόχος η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε. Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες. Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης για την τραγωδία στη Χίο

Λόγω του τραγικού γεγονότος σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε

Με βάση το πρωτόκολλο, που εχει εκπονηθει απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή , ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το εργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Μεταφέρονται τραυματίες στην Αθήνα

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χτεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άντρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής, ενώ ένας Μαροκινός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που έλαβε χώρα στη Χίο με δεκαπέντε μετανάστες που βρίσκονταν σε λέμβο να χάνουν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο μήκους οκτώ μέτρων, υπερφορτωμένο με 39 μετανάστες, να κινείται χωρίς φώτα στα ανατολικά της Χίου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το πλήρωμα του Λιμενικού έκανε σήματα προειδοποίησης, ωστόσο ο χειριστής του φουσκωτού δεν ανταποκρίθηκε.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ο χειριστής του ταχύπλοου άλλαξε απότομα πορεία, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού στη δεξιά πλευρά του. Από τη σφοδρή πρόσκρουση έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, 11 άνδρες και 4 γυναίκες.

Αμέσως μετά, σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ανατολικές ακτές του νησιού, ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του Μυρσινιδίου. Διασώθηκαν 24 άτομα, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι.

Δύο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλωτού του Λιμενικού τραυματίστηκαν. Ο ένας λιμενικός έλαβε εξιτήριο, ενώ η γυναίκα συνάδελφός του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Το σκάφος υπέστη μικρές ζημιές στη δεξιά πλευρά του, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Χίου, το οποίο θα λάβει καταθέσεις από το πλήρωμα του Λιμενικού και τους διασωθέντες μετανάστες. Αν και υπάρχει μια πρώτη εικόνα των γεγονότων, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες της πρόσκρουσης.

Το φουσκωτό, μήκους οκτώ μέτρων, μετέφερε 39 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία φαίνεται να ήταν όρθια λόγω έλλειψης χώρου. Εξετάζεται αν πρόκειται για σκάφος μίας διαδρομής, όπως συνηθίζεται από κυκλώματα διακινητών, ή αν υπήρχε χειριστής που ανήκε στο δίκτυο. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε σωσίβιο, ενώ οι περισσότεροι δεν είχαν εμπειρία στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη νύχτα και υπό συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. Το φουσκωτό βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση, ενώ το περιπολικό του Λιμενικού, μήκους 12 μέτρων και ικανό να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 50 κόμβων, υπέστη περιορισμένες φθορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που έλαβε χώρα, χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Στην τραγωδία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας με συλλυπητήρια δήλωσή του. «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη» ανέφερε.