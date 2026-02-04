Ένα πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου.

Οι κάτοικοι του νησιού παρακολουθούν από το ξημέρωμα τις συγκλονιστικές εξελίξεις.

Ο δημοσιογράφος και κάτοικος Χίου Αλέξανδρος Παναγιωτάκης ανέφερε ότι οι εικόνες στο λιμάνι εκείνη την ώρα ήταν δραματικές.

Όπως περιγράφει ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, κάτοικος της Χίου – δημοσιογράφος, που βρέθηκε στο λιμάνι εκείνη την ώρα, οι εικόνες ήταν από την πρώτη στιγμή δραματικές.

«Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βλέπουμε τα ασθενοφόρα και την ήρεμη θάλασσα»

«Χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, γύρω στις 9:30, μάθαμε ότι είχε συμβεί ένα ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μυρσινίδι και το γειτονικό νησί των Οινουσσών. Παρατήσαμε ό,τι κάναμε και πήγαμε μπροστά στο Λιμεναρχείο, στο λιμάνι της Χίου, όπου το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν τα ασθενοφόρα που περίμεναν ή είχαν ήδη παραλάβει κάποιους τραυματίες και νεκρούς» αναφέρει στο Orange Press Agency.

Όπως τονίζει, όσο περνούσε η ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων αυξανόταν. «Στην πορεία μάθαμε ότι αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Στην αρχή ξέραμε για τέσσερις, μετά για δώδεκα, μετά για δεκατέσσερις και ο θλιβερός απολογισμός έκλεισε στους δεκαπέντε, με μια γυναίκα που υπέκυψε τελικά στα τραύματά της» προσθέτει.

Ο ίδιος περιγράφει την εικόνα στο λιμάνι και στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών:

«Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να κοιτάμε την ήρεμη θάλασσα προς την περιοχή των Οινουσσών, όπου το ελικόπτερο και κάποια σκάφη προφανώς συνέχιζαν την επιχείρηση έρευνας. Ήταν μια ήρεμη θάλασσα, με πολύ φως — είμαστε δύο μέρες μετά την πανσέληνο».

«Θλιβερό περιστατικό, δυστυχώς δεν μας ξενίζει»

Αναφερόμενος στη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι «γύρω στα μεσάνυχτα είδαμε τα τελευταία ασθενοφόρα να επιστρέφουν στο νοσοκομείο, όπου γινόταν μια πραγματική μάχη. Ανάμεσα στα άλλα είχαμε και δύο εγκύους γυναίκες, των οποίων τα έμβρυα… είχε σταματήσει η καρδιακή τους λειτουργία».

Σε ό,τι αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης εξέφρασε επιφυλάξεις. «Το περιστατικό είναι θλιβερό. Δυστυχώς δεν μας ξενίζει. Μας κάνει εντύπωση που το Λιμενικό δεν κάνει καμία αναφορά στις ανακοινώσεις του, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη, για πυροβολισμούς, όπως αναπαράχθηκε από πάρα πολλά μέσα, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά» υπογραμμίζει και προσθέτει:

«Το Λιμενικό έδωσε πλάνα από το σκάφος του που έχει κάποιες γρατζουνιές, κάποια χτυπήματα — ένα υπερσύγχρονο σκάφος με μεγάλους κινητήρες — και γι’ αυτό λέμε ότι δεν στέκει καθόλου το αφήγημα ότι το σκάφος των προσφύγων δεν υπάκουσε στα σήματα του Λιμενικού και επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού. Αυτά είναι πράγματα που ακούμε συνέχεια, σταθερά, μονότονα από το Λιμενικό».

«Χρειάζονται απαντήσεις και ανεξάρτητη έρευνα»

Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία:

«Χρειάζονται απαντήσεις. Το Λιμενικό πρέπει να απαντήσει πώς έγινε το περιστατικό και να δώσει στη δημοσιότητα οποιοδήποτε στοιχείο έχει. Πρέπει να δούμε πώς ήταν αυτή η βάρκα των προσφύγων. Πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν δεκαπέντε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους μέσα στο Αιγαίο».

Ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, μεταξύ άλλων, ζητά σεβασμό στους νεκρούς, να διευθετηθεί η ταφή ή ο επαναπατρισμός τους, ανθρώπινη μεταχείριση των επιζώντων και «να μην αποδοθούν αυτόματα οι συνήθεις κατηγορίες περί διακίνησης σε κάποιον από τους επιβαίνοντες του σκάφους».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ναυάγιο σημειώθηκε μετά από πρόσκρουση ταχύπλοου σκάφους με μετανάστες επιβαίνοντες σε περιπολικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διάρκεια ελέγχου. Από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περισυλλέχθηκαν 25 επιζώντες, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 15 σοροί. Οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους συνεχίζονται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.