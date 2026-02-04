Χωρίς σαφή εικόνα έως τα ξημερώματα για τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος με τους μετανάστες το οποίο ενεπλάκη στο επεισόδιο στα ανοιχτά της Χίου, ήταν τραγικός ο απολογισμός ήδη από την πρώτη επίσημη ενημέρωση από τις αρχές του νησιού: 15 νεκροί (11 άνδρες, 4 γυναίκες) από τη συμπλοκή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το πολύνεκρο δυστύχημα στα ανοιχτά της Χίου δυναμιτίζει το ήδη συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα.

Και φέρνει ξανά στην πρώτη γραμμή το μεταναστευτικό. Στον «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται αναλυτική ενημέρωση και μένει να φανεί εάν και σε ποιο βαθμό θα ανατραπεί για άλλη μια φορά το πρωθυπουργικό πρόγραμμα. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρκετοί υπουργοί (αρμόδιοι για την κοινωνική ατζέντα) επρόκειτο να βρεθούν στα Ιωάννινα σήμερα το απόγευμα για το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ.

Στην Ολομέλεια ο Πλεύρης

Το βέβαιο είναι ότι η τραγωδία θα ανοίξει σήμερα στη Βουλή αυτό το νέο πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς εισάγεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις «πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης». Αυτό σημαίνει ότι ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και τα συναρμόδια στελέχη θα δεχτούν ισχυρή πίεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «απαντήσεις». Συγκεκριμένα θα ζητήσουν ενημέρωση για τη χθεσινοβραδινή τραγωδία και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτή εκτυλίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Σημειωτέον, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής μόνο από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχτηκε να διατυπώσει τις θέσεις του στην Ολομέλεια και τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.

Αντιπαράθεση

Πρώτη η Νέα Αριατερά σήκωσε τους τόνους για την κυβερνητική πολιτική. Με ανάρτηση ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει ότι «η τραγωδία αυτή δεν είναι η «κακιά στιγμή». Είναι το αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής: να μην πατήσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες ελληνικό έδαφος. Με κάθε μέσο. Με κάθε τίμημα».

Επιπλέον ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας, στην ίδια κατεύθυνση, ανέφερε (Ertnews) ότι στο Λιμενικό Σώμα υπηρετούν «άξια στελέχη» που «ξέρουν τη δουλειά αλλά εξαρτάται από τις εντολές που έχουν». Και ευθέως είπε ότι «η πολιτική ηγεσία δίνει εντολή σήμερα ότι αυτοί είναι εχθροί. Οι μετανάστες όμως δεν είναι επίθεση εχθρού». Οι τοποθετήσεις προκάλεσαν την αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν «οι ανευθυνότητες».