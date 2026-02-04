Επεισόδιο με λέμβο που μετέφερε μετανάστες και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άτομα, 11 άνδρες και 4 γυναίκες, όλοι ενήλικες.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους, ενώ ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο παραμένει άγνωστος.

Στην επιχείρηση διάσωσης μεταφέρθηκαν συνολικά 26 τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, μεταξύ των οποίων 24 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών και δύο εγκύων γυναικών, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Σκηνές τραγωδίας στη Χίο εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4 Φεβρουαρίου 2026), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά του νησιού.

Ο επίσημος απολογισμός από το πολύνεκρο περιστατικό ανέρχεται σε 15 νεκρούς – έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες – ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο παραμένει άγνωστος.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση οργανώθηκε επιχείρηση μαζικής μεταφοράς τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες – ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες – καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Δυστυχώς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν οι δύο τραυματισμένες γυναίκες δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου.

Τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών κακώσεων σε ζωτικά όργανα. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε θαλάμους, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 15.

Τα δύο στελέχη του Λιμενικού φέρουν ελαφρά τραύματα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό συμβάν».

Η εξέλιξη του περιστατικού

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στους Βροντάδες. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, σημειώθηκε σύγκρουση των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα πολλοί επιβαίνοντες να τραυματιστούν και αρκετοί να βρεθούν στη θάλασσα.

Αρχικές αναφορές περί χρήσης πυροβολισμών δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται από θαλάσσης και αέρος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, διασωστών και ελικοπτέρου Super Puma. Το ελικόπτερο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες, αναζητώντας τυχόν επιζώντες.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχει εκδοθεί σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM), ενώ ενισχυμένες δυνάμεις έχουν μετακινηθεί και από γειτονικά νησιά.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ σημείωσε ότι «οι διασώστες παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης».

Οι συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η καταμέτρηση επιβαινόντων και αγνοουμένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.