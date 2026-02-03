Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να συνδέεται με κύκλωμα διακινητών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους σημειώθηκε σύγκρουση των δύολ σκαφών με πολλούς επιβαίνοντες να τραυματίζονται.

Σκάφη του Λιμενικού μετέφεραν τους τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, ανάμεσά τους και δύο λιμενικούς, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για τη διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, όπου επικρατεί έντονη κινητικότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το politischios.gr, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση, με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί και πολλοί τραυματίες και από τα δύο σκάφη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί τέσσερος αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί δύο στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του συμβάντος παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, Παντελεήμονα Λεγάτο, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα νεκροί μετανάστες.