Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περισσότεροι από 400 αλλοδαποί στα νότια της Κρήτης, ενώ συνελήφθη ένας 19χρονος ως φερόμενος διακινητής.

Διάσωση 40 ατόμων και σύλληψη διακινητή στους Καλούς Λιμένες

Το μεσημέρι της Παρασκευής, οι Λιμενικές Αρχές Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου και Ιεράπετρας ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) για λέμβο με αλλοδαπούς 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 40 άτομα – 34 άνδρες και 6 ανήλικους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνέλαβε έναν 19χρονο υπήκοο Νότιου Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ως διακινητής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και διευκόλυνσης μεταφοράς μεταναστών. Σύμφωνα με τους επιβαίνοντες, το ταξίδι ξεκίνησε το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης, με καταβολή ποσών από 14.000 δηναρίων Λιβύης έως 200.000 γκινέ Αιγύπτου.

Διάσωση 361 ατόμων νότια της Γαύδου

Τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας ειδοποιήθηκε από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. για σκάφος με αλλοδαπούς 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχε το φορτηγό πλοίο «ALBERT MAERSK» με σημαία Δανίας και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Συνολικά 361 άτομα περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Εντοπισμός 13 ατόμων στην Ιεράπετρα

Το βράδυ της Παρασκευής, στελέχη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν 13 αλλοδαπούς στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας, ύστερα από σχετική ενημέρωση. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.