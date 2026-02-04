Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες ανοιχτά της Χίου. Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Τα «ΝΕΑ» φέρνουν στη δημοσιότητα βίντεο από τη χθεσινοβραδινή επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Ιδιωτικών Σκαφών και Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, τόνισε ότι χθες αργά το βράδυ ανατολικά της Χίου και των Οινουσσών ένα ταχύπλοο με μετανάστες προσπάθησε με μεγάλη ταχύτητα να περάσει από τα παράλια της Τουρκίας προς τα ελληνικά νησιά και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Συμπλήρωσε ότι το Λιμενικό Σώμα του έκανε κάποια σήματα να σταματήσει ενώ το πλωτό μέσο δεν είχε φώτα ναυσιπλοΐας.

«Παράκουσε τα σήματα του Λιμενικού»

«Παράκουσε τα σήματα του Λιμενικού και με μεγάλη ταχύτητα εμβόλισε τη δεξιά πλευρά -από ό,τι λένε οι πληροφορίες- το πλωτό του Λιμενικού Σώματος φέρνοντας μετά την πρόσκρουση περίπου 15 νεκρούς και πάνω από 25 τραυματίες. Δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν τραυματιστεί. Αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι οι λαθροδιακινητές με τα σκάφη με τεράστιες μηχανές και με μεγάλες δυνατότητες και ταχύτητες όπου είναι η απόσταση από 8 μέχρι 10-12 μίλια, πολύ κοντινή απόσταση, μπορεί να περάσει ένα ταχύπλοο μέσα σε 10-15 λεπτά το λιγότερο και το maximum σε μισή ώρα. Λόγω του χαμηλού ύψους, όγω της υπερφόρτωσης του πλωτού μέσου χτύπησε και προσέκρουσε πάνω στο Λιμενικό Σώμα όπου οι άνθρωποι χτύπησαν με ταχύτητα απευθείας τα σώματά τους πάνω στο σκάφος του Λιμενικού κι έτσι θεωρούμε ότι έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα» εξήγησε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χίο

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που έλαβε χώρα, χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.