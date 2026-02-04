Σοβαρό δυστύχημα με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου στην ανατολική Χίο.

Το περιστατικό συνέβη όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες – πρόσφυγες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται από το λιμενικό και σήμερα το πρωί.

Το τραγικό περιστατικό στη Χίο, με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, απασχολεί εκτενώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια ελιγμών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται και σήμερα.

Το Reuters επισημαίνει ότι η Ελλάδα, στη νοτιοανατολική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί διαχρονικά βασική πύλη εισόδου για μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Υπενθυμίζει πως την περίοδο 2015-2016 σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στα νησιά της χώρας, μεταξύ αυτών και στη Χίο, μέσω Τουρκίας.

Το πρακτορείο προσθέτει ότι τα τελευταία χρόνια οι αφίξεις έχουν μειωθεί, καθώς η Ελλάδα έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους, με φράχτες και αυξημένες θαλάσσιες περιπολίες. Παράλληλα, αναφέρει πως η χώρα έχει δεχθεί διεθνή κριτική για τη μεταχείριση μεταναστών και προσφύγων, ιδιαίτερα μετά από ναυάγιο το 2023, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ εξετάζει δώδεκα περιπτώσεις πιθανών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που η ελληνική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά.

Ανταποκρίσεις από τον Guardian και τη Deutsche Welle

Ο Guardian υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα παραμένει βασικό σημείο εισόδου στην ΕΕ για όσους εγκαταλείπουν τη φτώχεια και τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. Αναφέρει πως τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνά, καθώς πολλοί επιχειρούν την επικίνδυνη διαδρομή από τις τουρκικές ακτές προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το βρετανικό μέσο σημειώνει ακόμη ότι η ενίσχυση των περιπολιών και οι καταγγελίες για επαναπροωθήσεις μεταναστών έχουν μειώσει τις αφίξεις, ενώ η Ελλάδα –όπως και άλλες χώρες της ΕΕ– έχει υιοθετήσει αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό.

Η Deutsche Welle αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία επιχειρούν να φτάσουν στην ΕΕ μέσω Ελλάδας, επιλέγοντας το σύντομο αλλά επικίνδυνο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 1.000 μετανάστες έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό από την αρχή του έτους. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υπολογίζει ότι από το 2014 περίπου 33.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο.

Αναφορές από BBC, Sky News και Anadolu

Το BBC σημειώνει ότι η ακτοφυλακή δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ το βράδυ της Τρίτης βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών, ενός ιδιωτικού πλοίου με δύτες και ενός ελικοπτέρου.

Το Sky News αναφέρει πως παραμένει ασαφές πώς συνέβη η σύγκρουση, ενώ το τουρκικό Anadolu τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές κινητοποίησαν ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχε στρατιωτικό ελικόπτερο Super Puma με θερμικές κάμερες και δύτες.

Η αναφορά της Washington Post

Η Washington Post επιβεβαιώνει, επικαλούμενη την ελληνική ακτοφυλακή, ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση του ταχύπλοου με το περιπολικό σκάφος ανοικτά της Χίου. Όπως αναφέρει, η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη συμμετοχή σκαφών, ελικοπτέρου και δυτών για τον εντοπισμό αγνοουμένων.