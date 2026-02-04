Τραγωδία στη Χίο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες, προκαλώντας σκηνές φρίκης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.

Ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στην ΕΡΤ από το σημείο του δυστυχήματος – ένα μίλι από τις ακτές της Χίου και έντεκα από το Τσεσμέ – περιέγραψε το σοκ που βίωσε φτάνοντας πρώτος στον τόπο της τραγωδίας.

«Στις 9 μας ενημέρωσαν ότι έγινε ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Σπεύσαμε δύο δύτες στο σημείο και είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα. Εμείς πήραμε 12 (πτώματα) στο σκάφος του Λιμενικού και τα μεταφέραμε στο λιμάνι», ανέφερε συγκλονισμένος.

«Πόλεμος» στη θάλασσα

Σε ερώτηση αν οι στιγμές ήταν δύσκολες, απάντησε με μία λέξη: «Πόλεμος». Όπως είπε, «βγάλαμε δύο κορίτσια και τους υπόλοιπους άνδρες. Οι τραυματίες είχαν ήδη μεταφερθεί. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις άψυχα σώματα μπροστά σου, δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόλαβε να δει το σκάφος των διακινητών «στην επιφάνεια, με πτώματα πάνω του, λίγο πριν βουλιάξει». Ήταν, όπως είπε, «ένα φουσκωτό επτά μέτρων, για 10 άτομα κανονικά, αλλά μέσα ήταν 40. Είναι τραγικό».

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. Ο δύτης εκτίμησε ότι όσοι διασώθηκαν πιθανόν πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα πριν τη βύθιση.

Εμφανείς κακώσεις στα σώματα

Για την ανάσυρση των σορών, ο κ. Κυρήθρας ανέφερε πως «βουτήξαμε μέσα, γιατί τα σώματα βρίσκονταν σε σκάφος που είχε βυθιστεί και ήταν γεμάτο νερό». Όπως είπε, «είχαν εμφανείς κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα από τη σύγκρουση».

Ερωτηθείς αν τα σωσίβια θα μπορούσαν να σώσουν κάποιους, απάντησε: «Δεν θα γλίτωνε κανείς, θεωρώ ότι ήταν ήδη νεκροί από τη σύγκρουση».

Δύο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού τραυματίστηκαν, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη ένας άνδρας από το Μαρόκο, αναγνωρισμένος από τους επιζώντες ως ο διακινητής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Γύρω στις 8:30 το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή Μερσινιδίου στη Χίο, φουσκωτό ταχύπλοο με τουλάχιστον 39 πρόσφυγες κινείτο χωρίς φώτα προς τις ελληνικές ακτές. Το περιπολικό σκάφος 1077 του Λιμενικού, που περιπολούσε μεταξύ Οινουσσών και Χίου, το εντόπισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, έγιναν φωτεινά και ηχητικά σήματα στον χειριστή του ταχύπλοου για να σταματήσει, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε, άλλαξε πορεία και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο σκάφος του Λιμενικού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και φονική.

«Ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στη θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι πρόσφυγες κατέθεσαν πως η ανατροπή συνέβη μετά από βίαιο χειρισμό του διακινητή. Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Οι τραυματίες και οι έρευνες

25 πρόσφυγες και μετανάστες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, ανάμεσά τους 10 παιδιά έως 15 ετών. Ένα 13χρονο αγόρι υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυά τους.

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ Super Puma χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σε εφαρμογή τέθηκε το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, με συμμετοχή ιατροδικαστών και αξιωματικών του Λιμενικού.

Η θερμική κάμερα και τα ερωτήματα

Πηγές του Λιμενικού διευκρίνισαν ότι το περιπολικό σκάφος διέθετε θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά με το ραντάρ. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης, η κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί οπτικά και μέσω κάμερας παρατήρησης από τη στεριά.

ΕΔΕ και αντιπαράθεση με την Τουρκία

Το υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε ΕΔΕ, ενώ ο υπουργός χαρακτήρισε τους διακινητές «εχθρούς της χώρας» που θέτουν ανθρώπινες ζωές σε θανάσιμο κίνδυνο.

Η Άγκυρα εξέδωσε παράνομη ΝΟΤΑΜ ισχυριζόμενη ότι το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται στη δική της περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Η Αθήνα απάντησε άμεσα με Αντι-ΝΟΤΑΜ, υπογραμμίζοντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.