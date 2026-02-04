Εντολή για τη σύλληψη ενός Μαροκινού που διασώθηκε μαζί με άλλους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο, έδωσαν οι εισαγγελικές Αρχές.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει, ο μαροκινός υποδεικνύεται ως ο διακινητής.

Μάλιστα σύμφωνα με πηγές από το Λιμνεικό, το σκάφος που εμβολίστηκε από το δουλεμπορικό, διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους ΠΕΠ είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Ο απολογισμός είναι 15 νεκροί, 22 στο νοσοκομείο και τρεις στη ΜΕΘ, αλλά και μια ΕΔΕ που θα ρίξει φως στην τραγωδία. Οι μετανάστες ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες από το Αφγανιστάν, ενώ η τραγωδία χτύπησε τις βραδινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Έπεσε πάνω στο Λιμενικό

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος τους εντόπισε το δουλεμπορικό, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας να κινείται προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ.

Όλοι στη θάλασσα

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το δουλεμπορικό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Εχθροί της χώρας

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι οι διακινητές είναι εχθροί της χώρας θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αυτών των δυστυχών ανθρώπων και των στελεχών του λιμενικού σώματος που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα καΙ να σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Οι φωτογραφίες από το σημείο που συνέβησαν όλα, αποτελούν την απάντηση στο αν εμβολίστηκε το δουλεμπορικό.

Η ΕΔΕ πάντως θα ρίξει πλήρες φως. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή έγινε μια τεράστια προσπάθεια να σωθούν ζωές.

«Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 26 άτομα. Από τους 26, οι 25 είναι Αφγανοί κατά δήλωση τους και υπάρχει και μια λιμενικός. Υπάρχουν 2-3 άτομα που πιθανόν να χρειαστούν αεροδιακομιδή. Υπάρχουν 10 παιδιά στην παιδιατρική κλινική», είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιάχρης.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για το ναυάγιο στη Χίο

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», κάποιοι από τους διασωθέντες έχουν ήδη καταθέσει ότι πράγματι υπήρξε εμβολισμός του σκάφους του λιμενικού. Οι λιμενικοί λένε ότι υπήρξε σχεδόν κάθετη πτώση, δηλαδή με γωνία 90 μοίρες πάνω στο σκάφος του λιμενικού.

Η Frontex

Επιπλέον, ανέφερε πως αναμένεται η απάντηση της Frontex για το εάν το σκάφος είχε πάνω σταθερή κάμερα με καταγραφικό.

Απέβαλαν δύο έγκυες

Πιο τραγική από όλες είναι η κατάσταση των γυναικών, όπου δύο έγκυες έχασαν τα μωρά τους.

«Και οι δύο έχασαν τα παιδιά τους. Έγιναν οι απαραίτητες επεμβάσεις χειρουργικές. Και μάλιστα η μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έγινε ένα χειρουργείο πιο σύνθετο», πρόσθεσε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν και συγκινητικές στιγμές.

«Ένα συγκινητικό περιστατικό ήταν ένα ασυνόδευτο βρέφος που το είχε στην αγκαλιά μια συνάδελφος και το τάιζε. Δεν υπάρχει ούτε μαμά ούτε μπαμπάς πρέπει να πνίγηκαν και οι δύο. Το μωρό ήταν γαντζωμένο πάνω της. Βρέθηκε η μητέρα του, νοσηλεύεται και τώρα είναι μαζί», είπε η γραμματέας του σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου Χίου.

Στο Live News μιλά και ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, ο οποίος θα εκτιμήσει τι ακριβώς έγινε στο Αιγαίο.

«Προσπάθησε με μεγάλη ταχύτητα να περάσει, το Λιμενικό έκανε σήματα να σταματήσει, το πλωτό δεν είχε φώτα, παράκουσε και με μεγάλη ταχύτητα εμβόλισε το πλωτό του λιμενικού».

«Υπήρχαν υψηλές ταχύτητες εκατέρωθεν, ακόμη και ένα άγγιγμα είναι αρκετό για την ανατροπή»

Σκάφη του ΝΑΤΟ ήταν στο σημείο πρόσφατα

Ενώ οι έρευνες προχωρούν οι Αρχές πιθανότατα έχουν στα χέρια τους και τον διακινητή.

«Έχουν πάρει καταθέσεις από όσους μπορούν να πάρουν καταθέσεις. Όλοι είναι Αφγανοί, υπάρχει ένας από το Μαρόκο που μάλλον είναι ο διακινητής», είπε ο δήμαρχος Χίου.

Σε ανθρώπινο επίπεδο προέχει να επανενωθούν οι οικογένειες. Η περιοχή πάντως είναι γνωστό πέρασμα και δεν είναι τυχαίο πως σε αυτή την περιοχή τις τελευταίες ημέρες ήταν και 2 σκάφη του ΝΑΤΟ, ένα αλβανικό και ένα γερμανικό, ενώ το τουρκικό Λιμενικό με μία φωτογραφία λέει πως ανέκοψε στον κόλπο της Σμύρνης βάρκα με 20 παράτυπους μετανάστες, δείχνοντας πόσο σοβαρό παραμένει το πρόβλημα.

Η Τουρκία με NOTAM αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα

Μετά τη σύγκρουση των δύο σκαφών τις βραδινές ώρες της Τρίτης (03.02.2026), η Τουρκία έσπευσε να προβάλλει εκ νέου τις προκλητικές και αβάσιμες νομικά αξιώσεις της, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Με ΝΟΤΑΜ, και παρά το γεγονός ότι το σημείο του ναυαγίου είναι ούτε ένα χιλιόμετρο από τις ακτές της Χίου, η Τουρκία παρεμβαίνει και λέει ότι στην περιοχή αυτή κακώς κάνει έρευνα και διάσωση η Ελλάδα, αλλά θα πρέπει η Τουρκία να αναλάβει τη διεύθυνση αυτών των επιχειρήσεων και όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή να συντονίζονται με το τουρκικό κέντρο επιχειρήσεων.

Η Αθήνα αντέδρασε, υπενθυμίζοντας στην τουρκική πλευρά ότι οι δικαιοδοσίες είναι καθορισμένες με βάση διεθνείς συνθήκες και ορισμούς, τους οποίους μάλιστα μέχρι και το 1974 και η Τουρκία τους προσυπέγραφε.