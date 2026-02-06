Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα είχε αποτέλεσμα να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του ενώ εκτεταμένες καταστροφές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του στην Κομοτηνή, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες στη Μεσσηνία, χιλιάδες σπίτια στον Πύργο Ηλείας έχουν μείνει χωρίς νερό από βλάβη σε αγωγό ενώ στην Ιονία Οδό προκλήθηκε και άλλη κατολίσθηση.

Νεκρός ο οδηγός που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

Νεκρός εντοπίστηκε, αργά το βράδυ της Πέμπτης, από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μεσήλικας άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, βόρεια της Κομοτηνής, παρά τη ρητή απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε εκδώσει η Αστυνομία.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. όχημα, ύστερα από παράσυρσή του από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Ήφαιστος του δήμου Κομοτηνής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και η ομάδα ορμητικών νερών της 4ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026

Η σορός του οδηγού εντοπίστηκε εντός του οχήματός του, που παρέμενε για αρκετή ώρα ακινητοποιημένο στο σημείο

Είχε προηγηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος αγνοούνταν από τη στιγμή που το όχημά του παρασύρθηκε και βυθίστηκε στα ορμητικά νερά της διάβασης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε οριακό σημείο τα ποτάμια της Μεσσηνίας

Στη Μεσσηνία, ο ποταμός Πάμισος έχει φουσκώσει επικίνδυνα, συγκεντρώνοντας νερά από πολλούς παραπόταμους. Οι Αρχές εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο.

Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Τριφυλία και ειδικά στην Κυπαρισσία, όπου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112. Ο εθνικός δρόμος προς Πύργο έκλεισε, ενώ περισσότερες από δέκα επιχειρήσεις και κατοικίες πλημμύρισαν στο Καλό Νερό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στον ορεινό όγκο της περιοχής σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, ενώ ανάλογα φαινόμενα καταγράφηκαν στα Αρφαρά, όπου ο ποταμός Άρις υπερχείλισε. Δήμος και Περιφέρεια δημιούργησαν αναχώματα και απεγκλώβισαν τέσσερα άτομα από αγροτικό όχημα. Ο Δήμος Καλαμάτας ζητά να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καθίζηση έχει σημειωθεί και στην παλαιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, στον Ταΰγετο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράκαμψης, εκτός από τα φορτηγά οχήματα.

Κατολίσθηση στην Ιονία Οδό

Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στην Ιονία Οδό, στο ρεύμα από Άρτα προς Αμφιλοχία. Το ρήγμα έχει διευρυνθεί και φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες καλύπτουν το οδόστρωμα. Τα συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των υλικών και τη δημιουργία παραδρόμου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Χωρίς νερό ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία

Χιλιάδες κάτοικοι στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία παραμένουν χωρίς νερό, καθώς έσπασε ο αγωγός που μεταφέρει νερό από τον Ερύμανθο. Η βλάβη προκλήθηκε από κατολίσθηση στον ποταμό Κλαδέο, στη γέφυρα όπου περνά ο αγωγός.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, από την πρώτη στιγμή υπήρξε ενημέρωση των πολιτών από το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ύδρευσης Ν. Ηλείας, σχετικά με τη σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, που προκλήθηκε από την κατάρρευση γέφυρας και την εκτεταμένη κατολίσθηση, με τις εικόνες να είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της καταστροφής

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιά του Αιγαίου – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Προειδοποιήσεις ισχύουν για τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και για τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Αττική και η Θεσσαλονίκη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που νωρίς το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρά, θα εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα συνοδευτούν από καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείονται ομίχλες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, κυμαινόμενη στους 14-16 βαθμούς στα βόρεια και στους 17-19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται:

α. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες

β. στα Δωδεκάνησα έως το πρωί

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 10-19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-6 μποφόρ, θερμοκρασία 8-18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το πρωί. Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-20 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 10-18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το πρωί με βροχές και πιθανές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία 9-16 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Αφρικανική σκόνη κυρίως στα νότια. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 4-7 μποφόρ, θερμοκρασία με μικρή πτώση.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, επεκτεινόμενες βαθμιαία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Θερμοκρασία με περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.