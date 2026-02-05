Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στην Κομοτηνή, όπου ένας οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενώ επιχειρούσε να διασχίσει μια ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Ηφαίστου. Το όχημα βρέθηκε βυθισμένο στο νερό και παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο νοσοκομείο της πόλης.

Η ιρλανδική διάβαση (Irish crossing ή Irish bridge) είναι ένα χαμηλό οδικό πέρασμα που επιτρέπει τη διέλευση δρόμου μέσα από ρέμα ή μικρό ποτάμι χωρίς γέφυρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τσιμεντένιο ή ασφαλτοστρωμένο τμήμα δρόμου στο επίπεδο της κοίτης του ρέματος. Όταν η ροή του νερού είναι μικρή ή ανύπαρκτη, τα οχήματα περνούν κανονικά. Όμως σε περιόδους βροχών, το νερό μπορεί να καλύψει το οδόστρωμα και η διέλευση να γίνει επικίνδυνη ή αδύνατη.

Το νερό που καλύπτει τον δρόμο γίνεται ορμητικό και μπορεί να παρασύρει οχήματα που επιχειρούν να περάσουν, ακόμα και αν φαίνεται ρηχός ο χείμαρρος. Γι’ αυτό στις περιπτώσεις κακοκαιρίας οι αρχές συχνά συστήνουν να αποφεύγεται η διέλευση από τέτοιες διαβάσεις μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Το δυστύχημα στην Κομοτηνή αναδεικνύει πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν οι ιρλανδικές διαβάσεις σε συνθήκες πλημμύρας και πόσο σημαντικό είναι οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις των αρχών πριν επιχειρήσουν να τις διασχίσουν όταν οι συνθήκες του καιρού είναι ακραίες.