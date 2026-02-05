Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός άνδρα που αγνοούνταν στην περιοχή του Ηφαίστου στην Κομοτηνή. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός ενώ προσπαθούσε να διασχίσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιχείρησε το πρωί της Πέμπτης (5/2) να διασχίσει ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Ηφαίστου, όπου σημειώνονταν έντονη βροχόπτωση.

Σημειώνετα πως, στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πολιτικής Προστασίας.